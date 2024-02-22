Глава РЭО Буцаев: Сфера обращения с отходами стала самой популярной у ГЧП

Республики Дагестан и Башкортостан за два года подписали по три концессии. Общая мощность обработки ТКО в Дагестане превысит 950 тысяч тонн в год, а в Башкирии она составит более 600 тысяч тонн. Каждый из проектов оценивается в 12 млрд рублей.