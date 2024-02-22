Глава РЭО Буцаев: Сфера обращения с отходами стала самой популярной у ГЧП

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По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, сфера обращения с отходами вошла в перечень самых популярных направлений для проектов ГЧП в 2022−2023 годах. Согласно информации Национального центра ГЧП, за минувшие два года из 164 региональных концессий было заключено 47 таких договоров. Это составляет примерно третью часть от всех концессионных соглашений, подписанных регионами РФ за два года.
Инвестиции по 47 концессиям в отрасли обращения с отходами составили более 100 млрд рублей. РЭО использовал инструмент льготного финансирования концессионных соглашений за счет выпуска собственных облигаций для привлечения денег в сферу обращения с ТКО. Проекты финансируются по ставке 6 — 8% годовых. Учитывая действующую ключевую ставку регулятора, практика привлечения финансирования в проекты ТКО стала привлекательным инструментом для бизнеса.
В Центре ГЧП заявили, что завод по сортировке мусора на Сахалине входит в число наиболее капиталоемких проектов за два минувших года. В 2023 году проект удостоился национальной премии агентства «Росинфра» в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере экологии». Финансирование проекта составит более 6 млрд рублей.
Республики Дагестан и Башкортостан за два года подписали по три концессии. Общая мощность обработки ТКО в Дагестане превысит 950 тысяч тонн в год, а в Башкирии она составит более 600 тысяч тонн. Каждый из проектов оценивается в 12 млрд рублей.
Согласно заявлению замгендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергея Королева, сегодня у компании есть 53 концессионных проекта, требующие 135 млрд рублей инвестиций в планах на финансирование на текущий и следующий год. Еще 36 проектов находятся в проработке.
Известно, что с 2011 до 2022 года в отрасли обращения с ТКО регионы подписали 20 концессий. То есть всего за два года в сфере произошел двукратный рост количества заключенных концессий по сравнению с предыдущим десятилетием.