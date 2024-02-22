Гастроэнтеролог назвала сома и пангасиуса самыми опасными рыбами для употребления

Кроме того, Лебедева предупреждает о содержании описторхов — паразитов, которые могут поразить печень человека, в таких видах рыбы, как сазан, карась, чехонь, вобла и язь. Она также отмечает, что акула, рыба-меч, тунец, макрель и марлин могут быть носителями тяжелых металлов, таких как ртуть и кадмий, которые накапливаются в органах и отравляют организм, пишут «Известия».