Гастроэнтеролог назвала сома и пангасиуса самыми опасными рыбами для употребления

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Кроме того, Лебедева предупреждает о содержании описторхов — паразитов, которые могут поразить печень человека, в таких видах рыбы, как сазан, карась, чехонь, вобла и язь. Она также отмечает, что акула, рыба-меч, тунец, макрель и марлин могут быть носителями тяжелых металлов, таких как ртуть и кадмий, которые накапливаются в органах и отравляют организм, пишут «Известия».
Врач советует не полностью отказываться от рыбы, а выбирать такие виды, как кета, сельдь, горбуша, треска, минтай и скумбрия. Они содержат нужное количество омега-3, которая защищает сосуды, профилактирует рак, сахарный диабет, снижение зрения и болезнь Альцгеймера.