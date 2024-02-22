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Published Сегодня, 12:42

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Гастроэнтеролог назвала сома и пангасиуса самыми опасными рыбами для употребления

22 февраля 2024, 12:42
Самыми опасными рыбами для употребления в пищу являются сом и пангасиус. Об этом сообщила гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Она отметила, что эти виды рыб могут питаться всем, начиная от разложившихся остатков и заканчивая даже человеческими отходами.

Кроме того, Лебедева предупреждает о содержании описторхов — паразитов, которые могут поразить печень человека, в таких видах рыбы, как сазан, карась, чехонь, вобла и язь. Она также отмечает, что акула, рыба-меч, тунец, макрель и марлин могут быть носителями тяжелых металлов, таких как ртуть и кадмий, которые накапливаются в органах и отравляют организм, пишут «Известия».

Врач советует не полностью отказываться от рыбы, а выбирать такие виды, как кета, сельдь, горбуша, треска, минтай и скумбрия. Они содержат нужное количество омега-3, которая защищает сосуды, профилактирует рак, сахарный диабет, снижение зрения и болезнь Альцгеймера.

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