«Единая Россия» рассказала об итогах двухлетней гуманитарной миссии в новых регионах

«Региональное отделение „Единой России“ отправляет грузы в зону СВО с самого первого дня начала гуманитарной миссии. Каждый из них сопровождаем, передаем бойцам из рук в руки. Буквально на днях отправили в Донбасс очередную партию гуманитарной помощи для наших ребят в зоне СВО и мирных жителей Луганска. Ее сопровождает заместитель секретаря регионального отделения, председатель Законодательного собрания Александр Васильевич Артемов. Поддерживаем и Стаханов, регулярно отправляем грузы в наш подшефный город. Кроме того, с начала специальной военной операции мы организовали несколько гуманитарных миссий по эвакуации раненных бойцов и мирных жителей из зоны СВО в гражданские больницы. Эту работу организовал Вадим Григорьевич Бережной, первый заместитель секретаря регионального отделения, главный врач Клинического медико-хирургического центра. Все эвакуированные встали на ноги, пройдя лечение и реабилитацию в Омске. Эта работа продолжается, сейчас в стенах КМХЦ находятся 15 бойцов, еще 7 проходят восстановление в ЦВТ „Русь“, — рассказал секретарь регионального отделения „Единой России“, губернатор Омской области Виталий Хоценко.