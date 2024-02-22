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«Единая Россия» рассказала об итогах двухлетней гуманитарной миссии в новых регионах

«Единая Россия» рассказала об итогах двухлетней гуманитарной миссии в новых регионах

22 февраля 2024, 10:11
Фото: er.ru
В начале спецоперации партия «Единая Россия» объявила о запуске обширной гуманитарной миссии в новых регионах. За последние два года отделения партии собрали и отправили туда более 90 тысяч тонн гуманитарного груза.

ЕР провела форум первичных отделений в Хабаровске, посвященный годовщине начала гуманитарной миссии. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что 22 февраля 2022 года первая колонна гуманитарной помощи от региональных отделений ЕР прибыла в Ростовскую область, где находились беженцы из Донбасса, передает mkset.ru.

Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» оказала помощь беженцам первой. Волонтеры МГЕР снабжали жителей Мариуполя продуктами, лекарствами, одеждой и предметами первой необходимости. Все это люди получали еще в период боевых действий. Партия оперативно создала сеть гуманитарных центров в ЛДНР, где помогала с медицинской помощью, поиском пропавших родственников и оформлением документов.

Также было открыто 45 гуманитарных центров жизнеобеспечения, которые позднее стали многофункциональными учреждениями, предоставляющими разнообразную помощь, включая юридическую.

За последние два года активисты МГЕР и «Волонтерской Роты» регулярно оказывали адресную помощь местным жителям. Через гуманитарную миссию ЕР прошли более трех с половиной тысяч волонтеров и более тысячи врачей. Партия формирует медицинские бригады, направляющиеся на помощь в новые регионы.

ЕР передала местным больницам более семи тысяч тонн лекарств и медицинских материалов, а также организовала курсы тактической медицины для военных и жителей прифронтовых районов.

На данный момент основное внимание партии сосредоточено на помощи военнослужащим. ЕР уже собрала более одиннадцати с половиной миллиардов рублей на их обеспечение.

Помимо сбора гуманитарной и технической помощи Андрей Турчак призывает сопровождать каждую семью военнослужащих, учитывать их запросы, оказывать постоянную поддержку и вовлекать ветеранов СВО в общественную и политическую жизнь, сообщает сайт партии ER.RU.

«Региональное отделение „Единой России“ отправляет грузы в зону СВО с самого первого дня начала гуманитарной миссии. Каждый из них сопровождаем, передаем бойцам из рук в руки. Буквально на днях отправили в Донбасс очередную партию гуманитарной помощи для наших ребят в зоне СВО и мирных жителей Луганска. Ее сопровождает заместитель секретаря регионального отделения, председатель Законодательного собрания Александр Васильевич Артемов. Поддерживаем и Стаханов, регулярно отправляем грузы в наш подшефный город. Кроме того, с начала специальной военной операции мы организовали несколько гуманитарных миссий по эвакуации раненных бойцов и мирных жителей из зоны СВО в гражданские больницы. Эту работу организовал Вадим Григорьевич Бережной, первый заместитель секретаря регионального отделения, главный врач Клинического медико-хирургического центра. Все эвакуированные встали на ноги, пройдя лечение и реабилитацию в Омске. Эта работа продолжается, сейчас в стенах КМХЦ находятся 15 бойцов, еще 7 проходят восстановление в ЦВТ „Русь“, — рассказал секретарь регионального отделения „Единой России“, губернатор Омской области Виталий Хоценко.

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