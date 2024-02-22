Дольщики, ЖКХ: как кандидат в президенты Даванков предлагает решать проблемы в Омске

В первую очередь Сардана Авксентьева посетила знаменитый в Омске долгострой на ул. Герцена, 11. Возведение жилого дома там началось в 2006 году, однако подрядчик за 17 лет так и не закончил строительство. С 2013 года стройка полностью заморожена, 185 участников долевого строительства отстаивают свои права в судах города. Несколько дольщиков не дожили до получения жилплощади, да и сейчас о перспективах расселения говорить сложно — пока не хватает средств для обеспечения жильем всех пострадавших семей.