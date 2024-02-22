Дольщики, ЖКХ: как кандидат в президенты Даванков предлагает решать проблемы в Омске

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Заместитель руководителя фракции партии «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева посетила Омск, где пообщалась с участниками долевого строительства, протестировала общественный транспорт и провела встречу со сторонниками партии.
В первую очередь Сардана Авксентьева посетила знаменитый в Омске долгострой на ул. Герцена, 11. Возведение жилого дома там началось в 2006 году, однако подрядчик за 17 лет так и не закончил строительство. С 2013 года стройка полностью заморожена, 185 участников долевого строительства отстаивают свои права в судах города. Несколько дольщиков не дожили до получения жилплощади, да и сейчас о перспективах расселения говорить сложно — пока не хватает средств для обеспечения жильем всех пострадавших семей.
«Хорошо, что дольщики объединились, среди них есть профессиональный юрист. Мне и моей команде предстоит работа по изучению документов, чтобы грамотно выстроить линию защиты прав граждан. Таких проблемных домов в России осталось не так много. С 2019 года действуют программы помощи участникам долевого строительства, тысячи семей обрели дома. Буду просить о встрече руководство Фонда развития территорий, чтобы обсудить, как можно помочь в этой ситуации», — говорит Сардана Авксентьева.
Руководитель регионального отделения партии «Новые люди», депутат Законодательного собрания Омской области Илья Смирнов отметил:
«Спасибо Сардане Владимировне за то, что нашла возможность посетить наш регион. Первым делом мы решили показать ей недостроенные жилые дома. Обманутые дольщики — проблема Омской области, но для её решения нужно вмешательство федерального центра. Уверены, что при участии команды кандидаты в президенты Владислава Даванкова, вопрос удастся сдвинуть с мёртвой точки».
Также Сардана Авксентьева вместе со сторонниками партии протестировала общественный транспорт Омска, она проехала в троллейбусе по маршруту номер 4. Как выяснилось, в Омске острая нехватка кадров среди водителей на общественном транспорте. Сейчас в городе не хватает примерно 60 водителей троллейбусов и почти 170 водителей автобусов.
Из-за дефицита водителей зачастую простаивает закупленный городом новый общественный транспорт, а жители города испытывают неудобства, долго ожидая автобус в 30-градусный мороз.
Сардана Авксентьева посетила муниципальное предприятие «Электрический транспорт», депутат пообщалась с сотрудниками депо, в частности с водителем троллейбуса Олесей Чернышенко, которая занимается обучением водителей.
Водители предлагают скорректировать сроки обучения, чтобы быстрее выпускать новых специалистов на маршрут.
В 19:00 началась встреча Сарданы Авксентьевой со сторонниками партии, с видеообращением к жителям Омской области обратился кандидат в президенты России Владислав Даванков. Он пояснил, что не смог присутствовать лично, но попросил руководителя своего общественного штаба Сардану Авксентьеву ответить на все вопросы.
«Я уверен, что у вас есть много вопросов и предложений в мою программу — на прошлой неделе мы ее презентовали, сейчас там 170 пунктов о том, как сделать нашу страну богатой, независимой и счастливой. Основная часть моей программы посвящена тому, как оставлять больше денег в регионе и муниципалитете. Тогда будет достаточно денег, чтобы развивать городскую среду и общественный транспорт. Городская среда Омска требует обновления», — отметил Владислав Даванков.
Сардана Авксентьева подчеркнула, что все инициативы граждан будут проработаны вместе со штабом кандидата, многие из них имеют шансы на то, чтобы стать законопроектами.