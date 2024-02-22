До 250 тысяч. В Омске увеличили единовременные выплаты для мобилизованных

Губернатор Омской области Виталий Хоценко 20 февраля подписал указ об увеличении единовременной выплаты для «лиц, призванных на военную службу по мобилизации». Ранее размер выплаты составлял 100 тысяч рублей, с 1 января 2024 года — 250 тысяч рублей.