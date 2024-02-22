До 250 тысяч. В Омске увеличили единовременные выплаты для мобилизованных

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:53
Губернатор Омской области Виталий Хоценко 20 февраля подписал указ об увеличении единовременной выплаты для «лиц, призванных на военную службу по мобилизации». Ранее размер выплаты составлял 100 тысяч рублей, с 1 января 2024 года — 250 тысяч рублей.
Предыдущий указ о единовременных выплатах для омичей, призванных в рамках частичной мобилизации, в октябре 2022 года подписал экс-глава региона Александр Бурков.
В пресс-службе губернатора Омской области Городу55 рассказали, что такие выплаты уже производятся и объяснили, кому они положены.
«По инициативе Губернатора Омской области Виталия Хоценко установлена региональная единовременная денежная выплата мобилизованным гражданам, заключившим контракт с министерством обороны. У мобилизованных граждан, ранее призванных на военную службу и перезаключивших контракт с министерством обороны РФ с 1 января 2024 года, появилось право получить единовременную денежную выплату в размере 250 тысяч рублей», — сообщила пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева.