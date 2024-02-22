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Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:53

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Диетолог: Оптимальная потребность в белке составляет не менее 85-90 г в сутки

22 февраля 2024, 12:42
Врач-диетолог Полина Васильева утверждает, что 100 грамм индейки позволяют покрыть четверть суточной потребности организма в белке. Таким образом, чтобы получить необходимое количество белка, нужно потреблять 400 граммов индейки.

Она также отмечает, что 100 грамм рыбы или сои могут покрыть пятую или третью часть суточной нормы белка соответственно. Рекомендуемая дневная норма белка для взрослого человека составляет около 85-90 граммов. Дополнительное потребление белка может быть необходимо в стрессовых ситуациях, при болезнях, повышенной физической активности, а также у беременных и кормящих женщин, пишут «Известия».

Диетолог отмечает, что белок можно получить из продуктов животного происхождения. Однако она рекомендует, чтобы их доля в рационе составляла 50%, а другую половину можно получать из растительных белков. Это связано с тем, что животные продукты, хоть и легко усваиваются организмом, содержат много насыщенных жиров и холестерина, что может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Кроме того, при тепловой обработке мяса могут образовываться канцерогены — вещества, способные вызвать рак.

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