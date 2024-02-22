Диетолог: Оптимальная потребность в белке составляет не менее 85-90 г в сутки

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Она также отмечает, что 100 грамм рыбы или сои могут покрыть пятую или третью часть суточной нормы белка соответственно. Рекомендуемая дневная норма белка для взрослого человека составляет около 85-90 граммов. Дополнительное потребление белка может быть необходимо в стрессовых ситуациях, при болезнях, повышенной физической активности, а также у беременных и кормящих женщин, пишут «Известия».
Диетолог отмечает, что белок можно получить из продуктов животного происхождения. Однако она рекомендует, чтобы их доля в рационе составляла 50%, а другую половину можно получать из растительных белков. Это связано с тем, что животные продукты, хоть и легко усваиваются организмом, содержат много насыщенных жиров и холестерина, что может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Кроме того, при тепловой обработке мяса могут образовываться канцерогены — вещества, способные вызвать рак.