«Без страховки нельзя». Омичка пожаловалась Городу55 на «Альфа-Банк»

Аргумент «Мы говорим о договоре страхования, при чем тут кредит?» не сработал. Мария десятки минут проговорила с этим конкретным менеджером, потом с другим, с третьим — и каждый раз ей приходилось отвечать на множество уточняющих вопросов об условиях страхования, об условиях кредита, о мельчайших деталях в подписанных документах, о том, зачем ей нужен кредит, как она будет гасить кредит, почему ей не нужно застраховаться, как она намерена следить за своим здоровьем и т. п.