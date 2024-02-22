Бассейн в подвале. Следком занялся УК, которая игнорировала жильцов проблемного дома

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:14
В Омской области проводят доследственную проверку на фоне коммунальной аварии в доме по улице Город55 писал об этом еще в сентябре. По всей видимости, проблему с того момента так никто и не решал.
Жильцы дома рассказывали, что в подвале дома прорывало трубу, однако случалось подобное не один раз, отмечают в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. По этому поводу были неоднократные обращения в управляющую компанию, однако в ситуации до сих пор никто не разобрался.
Из-за затопленного подвала в квартирах сыро и холодно. Известно, что техническое помещение дома заполнил кипяток. Жильцы также публиковали фотографии с места событий, где было видно, что вода заливает еще и коридор, который ведет в жилища.
Следователи уже видят в этом признаки преступления по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Они оценят, насколько управляющая компания дома и другие ответственные организации решали проблему жильцов. Дом, кстати, обслуживает ООО «УК ЖКО №5».