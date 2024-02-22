Бассейн в подвале. Следком занялся УК, которая игнорировала жильцов проблемного дома

Жильцы дома рассказывали, что в подвале дома прорывало трубу, однако случалось подобное не один раз, отмечают в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. По этому поводу были неоднократные обращения в управляющую компанию, однако в ситуации до сих пор никто не разобрался.