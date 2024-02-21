Женщину спасли из горящей квартиры в Алтайском крае

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Пожарные расчеты справились с возгоранием на улице Центральной. Девять человек самостоятельно покинули опасную зону, однако одна женщина застряла в одной из квартир, пишет ИА «Амител».
Замначальник пожарно-спасательной части № 70 Денис Черданцев рассказал, что пожар начался в подъезде, и металлическая дверь в квартиру так сильно нагрелась от огня, что ее было невозможно открыть. Кроме того, в помещении было сильное задымление.
Женщину пришлось эвакуировать через окно. В МЧС не уточнили причину пожара, но призвали жильцов соблюдать меры пожарной безопасности и не допускать скопления мусора и горючих материалов в подъездах.