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Published Сегодня, 06:59

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Женщину спасли из горящей квартиры в Алтайском крае

21 февраля 2024, 06:59
В селе Курья Алтайского края произошел пожар в двухэтажном деревянном доме, о чем сообщили представители МЧС региона.

Пожарные расчеты справились с возгоранием на улице Центральной. Девять человек самостоятельно покинули опасную зону, однако одна женщина застряла в одной из квартир, пишет ИА «Амител».

Замначальник пожарно-спасательной части № 70 Денис Черданцев рассказал, что пожар начался в подъезде, и металлическая дверь в квартиру так сильно нагрелась от огня, что ее было невозможно открыть. Кроме того, в помещении было сильное задымление.

Женщину пришлось эвакуировать через окно. В МЧС не уточнили причину пожара, но призвали жильцов соблюдать меры пожарной безопасности и не допускать скопления мусора и горючих материалов в подъездах.

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