Женщину спасли из горящей квартиры в Алтайском крае

Замначальник пожарно-спасательной части № 70 Денис Черданцев рассказал, что пожар начался в подъезде, и металлическая дверь в квартиру так сильно нагрелась от огня, что ее было невозможно открыть. Кроме того, в помещении было сильное задымление.