Зарплаты до 270 тысяч. На оборонные заводы Омска требуются больше 1300 человек

Согласно данным сервисов по поиску вакансий, на предприятие ОМКБ требуются токари-универсалы (зарплата от 80 000 до 100 000 тысяч), токари-расточники (от 40 тысяч). На ПО «Полет» открыты вакансии для токарей, фрезеровщиков, слесарей, кузнецов, монтажников, операторов станков с ЧПУ. В среднем, зарплаты на предприятии начинаются от 70 тысяч рублей в месяц. На «Омсктрансмаше» сотрудникам рабочих специальностей готовы платить от 60 тысяч.