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Зарплаты до 270 тысяч. На оборонные заводы Омска требуются больше 1300 человек

21 февраля 2024, 05:49
Фото: 1MI
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На омские оборонные заводы ищут больше 1300 сотрудников на зарплату до 270 тысяч

Наиболее востребованные профессии в настоящее время: слесарь, токарь, оператор чпу, инженер, фрезеровщик.

По состоянию на 21 февраля в Омске на оборонных заводах открыты 1330 вакансий. Наиболее востребованные профессии в настоящее время: слесарь, токарь, оператор ЧПУ, инженер, фрезеровщик. Данные Городу55 предоставили в Министерстве труда Омской области.

В ведомстве добавили, что вакансию с самой высокой зарплатой в сфере ОПК в данный момент опубликовал завод имени Баранова. На предприятие требуется главный контролер. Специалисту готовы платить от 270 тысяч рублей в месяц.

Согласно данным сервисов по поиску вакансий, на предприятие ОМКБ требуются токари-универсалы (зарплата от 80 000 до 100 000 тысяч), токари-расточники (от 40 тысяч). На ПО «Полет» открыты вакансии для токарей, фрезеровщиков, слесарей, кузнецов, монтажников, операторов станков с ЧПУ. В среднем, зарплаты на предприятии начинаются от 70 тысяч рублей в месяц. На «Омсктрансмаше» сотрудникам рабочих специальностей готовы платить от 60 тысяч.

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Отметим, что в конце января на предприятия ОПК в Омске требовались 1600 сотрудников.

На омских заводах ОПК открыты больше 1600 вакансий. Какую зарплату предлагают рабочим
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#Омск#Омская область#Зарплата#Профессии#Вакансии#Евгений Игишев#Инженер#Токарь#Контролер
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