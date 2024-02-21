Зарплаты до 270 тысяч. На оборонные заводы Омска требуются больше 1300 человек

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
По состоянию на 21 февраля в Омске на оборонных заводах открыты 1330 вакансий. Наиболее востребованные профессии в настоящее время: слесарь, токарь, оператор ЧПУ, инженер, фрезеровщик. Данные Городу55 предоставили в Министерстве труда Омской области.
В ведомстве добавили, что вакансию с самой высокой зарплатой в сфере ОПК в данный момент опубликовал завод имени Баранова. На предприятие требуется главный контролер. Специалисту готовы платить от 270 тысяч рублей в месяц.
Согласно данным сервисов по поиску вакансий, на предприятие ОМКБ требуются токари-универсалы (зарплата от 80 000 до 100 000 тысяч), токари-расточники (от 40 тысяч). На ПО «Полет» открыты вакансии для токарей, фрезеровщиков, слесарей, кузнецов, монтажников, операторов станков с ЧПУ. В среднем, зарплаты на предприятии начинаются от 70 тысяч рублей в месяц. На «Омсктрансмаше» сотрудникам рабочих специальностей готовы платить от 60 тысяч.
Отметим, что в конце января на предприятия ОПК в Омске требовались 1600 сотрудников.