Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае сократилась на 14%

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
По данным специалистов, на протяжении недели с 12 по 18 февраля было зарегистрировано 23,2 тыс. заболеваний ОРВИ, что на 14% меньше, чем на предыдущей неделе, пишет ИА «Амител».
В сообщении отмечается, что среди заболевших ОРВИ при лабораторных исследованиях были обнаружены вирус гриппа A, а также различные вирусы, не связанные с гриппом: риносинцитиальные вирусы, риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы.