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Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае сократилась на 14%

21 февраля 2024, 07:08
Роспотребнадзор в Алтайском крае сообщил о замедлении роста выявления случаев ОРВИ.

По данным специалистов, на протяжении недели с 12 по 18 февраля было зарегистрировано 23,2 тыс. заболеваний ОРВИ, что на 14% меньше, чем на предыдущей неделе, пишет ИА «Амител».

В сообщении отмечается, что среди заболевших ОРВИ при лабораторных исследованиях были обнаружены вирус гриппа A, а также различные вирусы, не связанные с гриппом: риносинцитиальные вирусы, риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы.

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