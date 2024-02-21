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За год число представителей малого бизнеса в Сбербанке выросло до 700 тысяч

За год число представителей малого бизнеса в Сбербанке выросло до 700 тысяч

21 февраля 2024, 13:42
Фото: Сбербанк
В прошлом году почти 700 тыс. индивидуальных предпринимателей и юридических лиц выбрали Сбербанк для обслуживания своего бизнеса. Из них 454 тыс. — ИП и 214 тыс. — юрлица. Годом ранее этот показатель был равен 586 тыс. — 370 тыс. ИП и 216 тыс. юрлиц.

Данные цифры показывают, что в 2023 году Сбербанку отдали предпочтение на 14% больше предпринимателей, чем годом ранее.

В пресс-службе Сбербанка также отметили, что по итогам года в топ-5 наиболее активно развивающихся отраслей по сравнению с 2022 годом вошли транспортировка и хранение (+23% год к году), услуги (+20%), розничная торговля (+16%), операции с недвижимостью (+14%), а также гостиничное и ресторанное дело (+9%).

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, лидирующей сферой среди представителей малого бизнеса остается розничная торговля. Он добавил, что эту сферу выбрал каждый третий предприниматель, открывший собственное дело в прошлом году. Из них почти половина зарегистрировала бизнес, связанный с электронной коммерцией.

«Прирост этого сегмента год к году составил 27%. Такая тенденция объясняется возросшей популярностью маркетплейсов в нашей стране, торговля на которых становится все более выгодной и привлекательной для малого бизнеса», — сказал Попов.

Еще одной тенденцией стала регистрация бизнеса в онлайн-формате. За прошлый год доля таких регистраций в Сбере от общего числа регистраций выросла до 40%, тогда как в 2022 году составляла 37%. За все время число лиц, зарегистрировавших бизнес онлайн через сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета, превысило 500 тыс. человек.

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