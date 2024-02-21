За год число представителей малого бизнеса в Сбербанке выросло до 700 тысяч

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Данные цифры показывают, что в 2023 году Сбербанку отдали предпочтение на 14% больше предпринимателей, чем годом ранее.
В пресс-службе Сбербанка также отметили, что по итогам года в топ-5 наиболее активно развивающихся отраслей по сравнению с 2022 годом вошли транспортировка и хранение (+23% год к году), услуги (+20%), розничная торговля (+16%), операции с недвижимостью (+14%), а также гостиничное и ресторанное дело (+9%).
По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, лидирующей сферой среди представителей малого бизнеса остается розничная торговля. Он добавил, что эту сферу выбрал каждый третий предприниматель, открывший собственное дело в прошлом году. Из них почти половина зарегистрировала бизнес, связанный с электронной коммерцией.
«Прирост этого сегмента год к году составил 27%. Такая тенденция объясняется возросшей популярностью маркетплейсов в нашей стране, торговля на которых становится все более выгодной и привлекательной для малого бизнеса», — сказал Попов.
Еще одной тенденцией стала регистрация бизнеса в онлайн-формате. За прошлый год доля таких регистраций в Сбере от общего числа регистраций выросла до 40%, тогда как в 2022 году составляла 37%. За все время число лиц, зарегистрировавших бизнес онлайн через сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета, превысило 500 тыс. человек.