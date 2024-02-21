За год число представителей малого бизнеса в Сбербанке выросло до 700 тысяч

Еще одной тенденцией стала регистрация бизнеса в онлайн-формате. За прошлый год доля таких регистраций в Сбере от общего числа регистраций выросла до 40%, тогда как в 2022 году составляла 37%. За все время число лиц, зарегистрировавших бизнес онлайн через сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета, превысило 500 тыс. человек.