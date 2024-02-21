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Авария произошла около 8 часов утра

В центре Омска возле каланчи легковушка опрокинулась на бок

21 февраля 2024, 05:00
Фото: Город55
Авария произошла около 8 часов утра
Авария произошла в утренний час пик. Читатели Города55 поделились видео с места происшествия.

Сегодня, 21 февраля, на улице Интернациональной легковой автомобиль опрокинулся на бок. ДТП произошло в утренний час пик возле пожарной каланчи. Видеозаписью с места аварии поделились читатели Города55.

На кадрах видно, что серебристый Renault лежит на боку вдоль проезжей части. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Город55 обратился за комментарием в региональную Госавтоинспекцию. В ведомстве сообщили, что обошлось без пострадавших.

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#Происшествия#Видео#ДТП#Омск#Автомобиль#ГИБДД#Инцидент#Евгений Игишев#Каланча
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