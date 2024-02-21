В центре Омска возле каланчи легковушка опрокинулась на бок

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Сегодня, 21 февраля, на улице Интернациональной легковой автомобиль опрокинулся на бок. ДТП произошло в утренний час пик возле пожарной каланчи. Видеозаписью с места аварии поделились читатели Города55.
На кадрах видно, что серебристый Renault лежит на боку вдоль проезжей части. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Город55 обратился за комментарием в региональную Госавтоинспекцию. В ведомстве сообщили, что обошлось без пострадавших.