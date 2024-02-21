В Пермском крае ПЦБК начала проект, посвященный трудовым династиям

Ольга Ватрубина, которая сегодня занимает должность начальника отдела подготовки заказов производства гофротары в ПЦБК, поделилась историей своей семьи. Она рассказала, что на предприятии работали ее родители — Виктор Ильич и Алевтина Николаевна. В далеком 1965 году супруги Ватрубины делали первые трудовые шаги вместе с развивающимся комбинатом, который был основан в 1959 году.