В Пермском крае ПЦБК начала проект, посвященный трудовым династиям

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В рамках проекта работники компании делятся историями своих семей в пермской ЦБК. Трудовая династия Ватрубиных — первые участники проекта. Общий трудовой стаж этой семьи на предприятии составляет сто десять лет, передает properm.ru.
Ольга Ватрубина, которая сегодня занимает должность начальника отдела подготовки заказов производства гофротары в ПЦБК, поделилась историей своей семьи. Она рассказала, что на предприятии работали ее родители — Виктор Ильич и Алевтина Николаевна. В далеком 1965 году супруги Ватрубины делали первые трудовые шаги вместе с развивающимся комбинатом, который был основан в 1959 году.
Отец Ольги Ватрубиной проработал в ПЦБК пятьдесят лет. Он был слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике, а также участвовал в запуске картоноделательной и бумагоделательной машин. Виктор Ильич был известным рационализатором. На его счету — свыше десяти рацпредложений, включая инициативы по автоматизации производственных процессов.
Алевтина Николаевна трудилась на предприятии в течение 32 лет, пройдя путь от контрольного мастера и инженера-химика до начальника центральной производственной лаборатории. Она занималась разработкой методик для проверки качества продукции, оснащением лабораторий и внедрением передовых практик других целлюлозно-бумажных предприятий СССР.
Сегодня Ольга Ватрубина возглавляет отдел подготовки заказов, отвечающий за разработку технологических карт для выпуска гофропродукции. Стоит отметить, что в пермской ЦБК выпускается более пятисот различных типоразмеров упаковки — от гофроящиков до изделий, отличающихся сложной конфигурацией. Под руководством Ольги работают конструкторы, дизайнеры и инженеры.
Как отметил гендиректор пермской ЦБК Юрий Марков, количество трудовых династий на предприятии исчисляется сотнями. Каждая семья прошла свой уникальный путь.
По итогам проекта будет представлена крупная экспозиция с фотографиями трудовых династий. Ее открытие состоится весной и будет приурочено ко дню празднования 65-летия предприятия — 29 апреля.