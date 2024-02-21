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Скоро в Омске произойдет глобальное отключение воды. Публикуем адреса

21 февраля 2024, 10:36
Фото: Изображение Midjourney
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Стало известно, где в Омске скоро отключат воду

Отключение произойдет из-за ремонта водопровода на улице Богдана Хмельницкого.

Отключение воды запланировано на 27 февраля и продлится сутки. Ранее оно должно было состояться 20 числа, однако из-за аномальных морозов работы пришлось перенести.

Сотрудники омского водоканала заменят аварийный участок водопровода от строения №223 на улице Богдана Хмельницкого до улицы Масленникова.

Воды не будет по следующим адресам:

Фото: Росводоканал Омск

Чтобы жители домов имели доступ к ресурсу, на участке установят машины с питьевой водой. Они будут работать с 10 утра до окончания работ, сообщили в пресс-службе омского водоканала. Машины расположатся по следующим адресам:

  • ул. Б. Хмельницкого, 160,
  • Ул. Б. Хмельницкого, 220.

Напомним, что ранее из-за сильных холодов ремонтные работы на некоторых водопроводных сетях пришлось отложить, среди них оказалась и улица Богдана Хмельницкого.

Отключений не ждите. В Омске из-за 40-градусных морозов отменили ремонт трубопроводов
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#Омск#Омская область#Горячая вода#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Водопровод#Холодная вода#Отключение горячей воды#Ремонт водопровода#Отключение#Анастасия Баянова
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