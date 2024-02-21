Скоро в Омске произойдет глобальное отключение воды. Публикуем адреса

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Отключение воды запланировано на 27 февраля и продлится сутки. Ранее оно должно было состояться 20 числа, однако из-за аномальных морозов работы пришлось перенести.
Сотрудники омского водоканала заменят аварийный участок водопровода от строения №223 на улице Богдана Хмельницкого до улицы Масленникова.
Воды не будет по следующим адресам:
Чтобы жители домов имели доступ к ресурсу, на участке установят машины с питьевой водой. Они будут работать с 10 утра до окончания работ, сообщили в пресс-службе омского водоканала. Машины расположатся по следующим адресам:
Напомним, что ранее из-за сильных холодов ремонтные работы на некоторых водопроводных сетях пришлось отложить, среди них оказалась и улица Богдана Хмельницкого.