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ДТП на ул. 1-я Казахстанская

Сел пьяным за руль. Осужденный омич выплатит 1 млн рублей компенсации детям погибшего

21 февраля 2024, 07:35
Фото: Прокуратура Омской области
ДТП на ул. 1-я Казахстанская

В Омске пьяный виновник ДТП выплатит 1 млн рублей компенсации детям погибшего

Пожилой пешеход скончался от травм спустя 2 дня.

Омский суд обязал водителя легковушки выплатить 1 миллион рублей компенсации детям погибшего пешехода. ДТП произошло 7 марта 2023 года на улице 1-я Казахстанская.

Пьяный водитель «ВАЗ-21102» сбил 63-летнего омича, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пожилой мужчина умер от травм спустя пару дней.

Фото: Прокуратура Омской области

Летом прошлого года суд признал водителя виновным и отправил его на 6 лет в колонию общего режима. Также обвиняемого на 2 года и 10 месяцев лишили прав. После чего дети погибшего подали иск о возмещении морального вреда. В итоге суд принял решение взыскать компенсацию для каждого по 500 тысяч рублей.

Напомним, что сегодня утром пьяный водитель вылетел на встречку в микрорайоне Порт-Артур. В результате аварии в больнице оказались оба водителя и 23-летний пассажир. Видео с места ДТП можно посмотреть ниже.

Лобовое всмятку. Пьяный омич выехал на «встречку» и устроил жесткое ДТП
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