Сел пьяным за руль. Осужденный омич выплатит 1 млн рублей компенсации детям погибшего

Летом прошлого года суд признал водителя виновным и отправил его на 6 лет в колонию общего режима. Также обвиняемого на 2 года и 10 месяцев лишили прав. После чего дети погибшего подали иск о возмещении морального вреда. В итоге суд принял решение взыскать компенсацию для каждого по 500 тысяч рублей.