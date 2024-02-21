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Published Сегодня, 05:51

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Россияне стали читать больше за последние годы

21 февраля 2024, 05:51
Игорь Лосев, писатель, участник литературного сообщества «Большой проигрыватель», поделился мнением о том, почему антиутопии стали так популярны в России и объяснил, какие книги привлекают внимание россиян.

По словам Лосева, человек всегда интересуется будущим, особенно если оно кажется угрожающим. Страхи людей не меняются, поэтому антиутопии, которые представляют наиболее мрачные варианты будущего, всегда будут актуальны. Он отметил, что с 1949 года, когда была опубликована книга Оруэла, ее предсказания остаются классической литературой, пишет ИА RuNews24.ru.

Писатель также отметил, что россияне проявляют интерес к книгам о психологии и фантастике. По его мнению, это связано с тем, что такие книги дают ответы на самые существенные вопросы. В первую очередь человек интересуется самим собой, поэтому книги, которые раскрывают новые аспекты его личности, всегда вызывают интерес.

Игорь Лосев указал на результаты опросов, которые свидетельствуют о том, что россияне стали больше читать в последние годы. По его мнению, эта тенденция будет только усиливаться.

Писатель вспомнил другую классическую антиутопию — «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, чтобы объяснить популярность чтения. В отличие от мира Оруэла, где цензура победила, Хаксли описывает мир, где победило потребление, включая потребление информации. Возможно, страсть к чтению является признаком того, что этот мрачный сценарий не осуществился. В наше время информационной перегрузки люди выбирают замедление и чтение вместо бессмысленного наплыва информации. Такие тенденции меняются медленно. Следовательно, можно ожидать, что россияне будут только больше читать.

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