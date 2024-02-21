Россияне стали читать больше за последние годы

Писатель вспомнил другую классическую антиутопию — «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, чтобы объяснить популярность чтения. В отличие от мира Оруэла, где цензура победила, Хаксли описывает мир, где победило потребление, включая потребление информации. Возможно, страсть к чтению является признаком того, что этот мрачный сценарий не осуществился. В наше время информационной перегрузки люди выбирают замедление и чтение вместо бессмысленного наплыва информации. Такие тенденции меняются медленно. Следовательно, можно ожидать, что россияне будут только больше читать.