Россияне стали читать больше за последние годы

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:56
По словам Лосева, человек всегда интересуется будущим, особенно если оно кажется угрожающим. Страхи людей не меняются, поэтому антиутопии, которые представляют наиболее мрачные варианты будущего, всегда будут актуальны. Он отметил, что с 1949 года, когда была опубликована книга Оруэла, ее предсказания остаются классической литературой, пишет ИА RuNews24.ru.
Писатель также отметил, что россияне проявляют интерес к книгам о психологии и фантастике. По его мнению, это связано с тем, что такие книги дают ответы на самые существенные вопросы. В первую очередь человек интересуется самим собой, поэтому книги, которые раскрывают новые аспекты его личности, всегда вызывают интерес.
Игорь Лосев указал на результаты опросов, которые свидетельствуют о том, что россияне стали больше читать в последние годы. По его мнению, эта тенденция будет только усиливаться.
Писатель вспомнил другую классическую антиутопию — «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, чтобы объяснить популярность чтения. В отличие от мира Оруэла, где цензура победила, Хаксли описывает мир, где победило потребление, включая потребление информации. Возможно, страсть к чтению является признаком того, что этот мрачный сценарий не осуществился. В наше время информационной перегрузки люди выбирают замедление и чтение вместо бессмысленного наплыва информации. Такие тенденции меняются медленно. Следовательно, можно ожидать, что россияне будут только больше читать.