РЭО: Авторы лучших проектов получат бюджетные места в магистратуре по ЭЗЦ

В рамках конкурса будут выделены 15 бюджетных мест по направлению «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» и 5 мест по направлению «Управление природоохранными инновациями». Победители и призеры конкурса получат по 100 баллов, которые можно будет использовать при поступлении в Университет МИСИС и его филиалы на соответствующие программы магистратуры.