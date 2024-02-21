РЭО: Авторы лучших проектов получат бюджетные места в магистратуре по ЭЗЦ

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Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что у участников конкурса появится возможность не только продемонстрировать свои исследовательские проекты, но и получить бюджетные места в вузе, пишет 56orb.ru.
В рамках конкурса будут выделены 15 бюджетных мест по направлению «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» и 5 мест по направлению «Управление природоохранными инновациями». Победители и призеры конкурса получат по 100 баллов, которые можно будет использовать при поступлении в Университет МИСИС и его филиалы на соответствующие программы магистратуры.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко подчеркнул, что сотрудничество с НИТУ МИСИС длится давно и в вузе уже выпускают специалистов в области экономики замкнутого цикла. Конкурс стал продолжением совместной работы в области подготовки кадров по направлениям, связанным с эффективным управлением природными ресурсами.
В конкурсе могут участвовать студенты выпускных курсов и лица с высшим образованием. Прием заявок продлится до 28 апреля.