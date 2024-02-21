Погубил дым. В омской деревне во время пожара погибли два человека

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Сегодня, 21 февраля, в селе Ивановка Калачинского района загорелась веранда. Сотрудники МЧС сообщили, что погибли 2 человека.
Выяснилось, что пожар начался на веранде, однако к моменту прибытия спасателей в доме уже наблюдалось задымление. В итоге пожарные вынесли из дома тела 2 людей и потушили огонь на участке в 16 квадратных метров.
На место выезжали 3 пожарные машины и 8 сотрудников МЧС. В настоящее время дознаватели выясняют причину пожара.
Напомним, что пару дней назад в Марьяновке сгорел недостроенный храм. Деревянное здание полностью сгорело, однако обошлось без пострадавших. Предварительно, пожар начался из-за короткого замыкания электроприбора. В момент пожара к зданию прибыл Митрополит Дионисий, который заявил о намерении заново отстроить храм. Сбор средств уже открыт.