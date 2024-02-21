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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

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Updated Сегодня, 05:58

пожар в селе Ивановка

Погубил дым. В омской деревне во время пожара погибли два человека

21 февраля 2024, 05:53
Фото: МЧС Омской области
пожар в селе Ивановка

В Омской области пожарные вытащили из задымленного дома тела двух людей

Возгорание произошло около 5 часов утра.

Сегодня, 21 февраля, в селе Ивановка Калачинского района загорелась веранда. Сотрудники МЧС сообщили, что погибли 2 человека.

Выяснилось, что пожар начался на веранде, однако к моменту прибытия спасателей в доме уже наблюдалось задымление. В итоге пожарные вынесли из дома тела 2 людей и потушили огонь на участке в 16 квадратных метров.

На место выезжали 3 пожарные машины и 8 сотрудников МЧС. В настоящее время дознаватели выясняют причину пожара.

пожар в селе Ивановка
Видео: МЧС Омской области

Напомним, что пару дней назад в Марьяновке сгорел недостроенный храм. Деревянное здание полностью сгорело, однако обошлось без пострадавших. Предварительно, пожар начался из-за короткого замыкания электроприбора. В момент пожара к зданию прибыл Митрополит Дионисий, который заявил о намерении заново отстроить храм. Сбор средств уже открыт.

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