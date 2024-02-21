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В суде вынесли приговор жителю Омской области, который жестоко убил жену

Поджег и утопил. В омском суде вынесли приговор мужчине за жесткое убийство жены

21 февраля 2024, 08:44
Фото: Прокуратура Омской области

В суде вынесли приговор жителю Омской области, который жестоко убил жену

Его приговорили к 14 годам заключения по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Сегодня, 21 февраля, в Омском областном суде вынесли приговор жителю села Цветнополье за жестокое убийство жены. Он признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ и теперь будет отбывать наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Следствие установило, что подсудимый на почве ревности облил жену бензином и поджег. Женщина, которую уже успел охватить огонь, побежала к емкости с водой и окунулась в нее. Однако на этом супруг не остановился: он начал топить потерпевшую. И здесь женщине удалось спастись. Она вырвалась из рук мужа и побежала к ближайшему магазину, чтобы попросить вызвать скорую.

Женщину с серьезными ожогами доставили в медицинское учреждение, но, спустя месяц, она все же скончалась, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

В суде мужчина категорически отрицал свою вину в произошедшем, утверждая, что не собирался поджигать жену. Он якобы случайно разлил бензин, и в этот момент курил сигарету.

С учетом всех имеющихся доказательств, суд все же признал его виновным. Кроме 14-летнего заключения, мужчина обязан выплатить матери и сыну погибшей 1,6 млн рублей моральной компенсации.

Фото: Прокуратура Омской области
Поджег и пытался душить. Жителя Омской области будут судить за жестокое убийство жены
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