Поджег и утопил. В омском суде вынесли приговор мужчине за жесткое убийство жены

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Сегодня, 21 февраля, в Омском областном суде вынесли приговор жителю села Цветнополье за жестокое убийство жены. Он признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ и теперь будет отбывать наказание в виде 14 лет лишения свободы.
Следствие установило, что подсудимый на почве ревности облил жену бензином и поджег. Женщина, которую уже успел охватить огонь, побежала к емкости с водой и окунулась в нее. Однако на этом супруг не остановился: он начал топить потерпевшую. И здесь женщине удалось спастись. Она вырвалась из рук мужа и побежала к ближайшему магазину, чтобы попросить вызвать скорую.
Женщину с серьезными ожогами доставили в медицинское учреждение, но, спустя месяц, она все же скончалась, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.
В суде мужчина категорически отрицал свою вину в произошедшем, утверждая, что не собирался поджигать жену. Он якобы случайно разлил бензин, и в этот момент курил сигарету.
С учетом всех имеющихся доказательств, суд все же признал его виновным. Кроме 14-летнего заключения, мужчина обязан выплатить матери и сыну погибшей 1,6 млн рублей моральной компенсации.