Поджег и утопил. В омском суде вынесли приговор мужчине за жесткое убийство жены

Следствие установило, что подсудимый на почве ревности облил жену бензином и поджег. Женщина, которую уже успел охватить огонь, побежала к емкости с водой и окунулась в нее. Однако на этом супруг не остановился: он начал топить потерпевшую. И здесь женщине удалось спастись. Она вырвалась из рук мужа и побежала к ближайшему магазину, чтобы попросить вызвать скорую.