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Updated Сегодня, 13:10

В Омске водитель сбил ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте

Переходил в неположенном месте. В Омске водитель сбил 11-летнего пешехода

21 февраля 2024, 13:10
Фото: Управление МВД России по Омской области

В Омске водитель сбил ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте

В результате мальчику понадобилась медицинская помощь.

Дорожное происшествие случилось сегодня днем, 21 февраля, около 16:00. После сообщения о ДТП на место отправились полицейские.

Госавтоинспекторам удалось предварительно установить, что грузовая ГАЗель, за рулем которой находился 46-летний мужчина, ехала по улице Волховстроя. Там, около дома №24, водитель сбил пешехода, переходившего дорогу в непредназначенном для этого месте.

В результате 11-летнему мальчику понадобилась помощь медиков, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По факту ДТП сейчас проводится проверка, после нее будут окончательно установлены причины и обстоятельства происшествия.

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