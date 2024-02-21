Переходил в неположенном месте. В Омске водитель сбил 11-летнего пешехода

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Дорожное происшествие случилось сегодня днем, 21 февраля, около 16:00. После сообщения о ДТП на место отправились полицейские.
Госавтоинспекторам удалось предварительно установить, что грузовая ГАЗель, за рулем которой находился 46-летний мужчина, ехала по улице Волховстроя. Там, около дома №24, водитель сбил пешехода, переходившего дорогу в непредназначенном для этого месте.
В результате 11-летнему мальчику понадобилась помощь медиков, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
По факту ДТП сейчас проводится проверка, после нее будут окончательно установлены причины и обстоятельства происшествия.