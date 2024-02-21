Переходил в неположенном месте. В Омске водитель сбил 11-летнего пешехода

Госавтоинспекторам удалось предварительно установить, что грузовая ГАЗель, за рулем которой находился 46-летний мужчина, ехала по улице Волховстроя. Там, около дома №24, водитель сбил пешехода, переходившего дорогу в непредназначенном для этого месте.