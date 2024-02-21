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Очередной отказ. Гуринову «зарубили» стройку домов в омском микрорайоне Академический

21 февраля 2024, 06:47
Фото: 1MI
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Гуринову снова «зарубили» строительство домов в омском микрорайоне Академический

Участок в границах улиц Красный путь, Астрономическая и Правый берег Иртыша общей площадью 203 тысячи кв. м находится в аренде у застройщика до 2033 года.

В ноябре и декабре прошлого года компании «Новострой КПД „Академический“» (учредитель «Завод сборного железобетона №6» Юрия Гуринова) выдали положительное заключение на проект строительства детского сада и двух жилых домов с подземным гаражом-стоянкой. Строительство этого микрорайона «буксует» уже 10 лет, и как стало известно Городу55, в ближайшее время не стоит ожидать подвижек в этом проекте.

В омском департаменте архитектуры и градостроительства Городу55 пояснили, что компания Гуринова арендует земельный участок площадью 203644 кв. м до 14 февраля 2033 года. Во сколько обходится застройщику месяц аренды этой территории в департаменте не смогли сказать, так как не располагают такими сведениями. Однако, согласно публичной кадастровой карте, кадастровая стоимость огромного участка составляет почти 723 млн рублей.

Земельный участок, арендуемый фирмой Юрия ГуриноваЗемельный участок, арендуемый фирмой Юрия Гуринова
Земельный участок, арендуемый фирмой Юрия Гуринова
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области
«Земельный участок с кадастровым номером 55:36:070107:3053 определяется в зоне планируемого размещения комплексной жилой застройки высокой этажности с объектами дошкольного образования вместимостью на 220 мест и объектом начального общего и среднего образования вместимостью на 925 мест», — рассказали в депархе.

«Новострой КПД „Академический“» рассчитывал наконец-то начать здесь строительство. Об этом говорят подготовленные проекты для детского сада и жилых домов. Их разработкой занимался «Завод сборного железобетона №6».

И если с прохождением экспертизы проблем не возникло, то разрешения на строительство объектов фирме Юрия Гуринова не удалось получить. 28 ноября 2023 года депарх отказал застройщику в получении разрешения на возведение детсада, а 8 февраля 2024-го — жилых домов №23-24 и подземного гаража-стоянки №36.

«Департаментом архитектуры <…> было отказано в соответствии с частью 13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Причин, по которым это может произойти, много. Самые распространенные — проектная документация не соответствует нормативам градостроительного проектирования, ограничениям, установленным законодательством; у застройщика отсутствуют документы, свидетельствующие о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения; низкое качество проектирования объектов капитального строительства. Что именно послужило для отказа в выдаче разрешения на строительство в микрорайоне Академический сотрудники депарха предпочли не уточнять.

Напомним, что это не первый раз, когда депархитектуры отказывает Юрию Гуринову в получении разрешения на строительство дома в микрорайоне Академический. Из-за застройщик даже несколько лет судился с ведомством. В феврале 2019-го занимавший в тот момент пост директора депарха Михаил Губин объяснял отказ расположением на участке городских лесов.

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