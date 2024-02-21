Очередной отказ. Гуринову «зарубили» стройку домов в омском микрорайоне Академический

В ноябре и декабре прошлого года компании «Новострой КПД „Академический“» (учредитель «Завод сборного железобетона №6» Юрия Гуринова) выдали положительное заключение на проект строительства детского сада и двух жилых домов с подземным гаражом-стоянкой. Строительство этого микрорайона «буксует» уже 10 лет, и как стало известно Городу55, в ближайшее время не стоит ожидать подвижек в этом проекте.