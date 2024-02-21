Очередной отказ. Гуринову «зарубили» стройку домов в омском микрорайоне Академический

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
В ноябре и декабре прошлого года компании «Новострой КПД „Академический“» (учредитель «Завод сборного железобетона №6» Юрия Гуринова) выдали положительное заключение на проект строительства детского сада и двух жилых домов с подземным гаражом-стоянкой. Строительство этого микрорайона «буксует» уже 10 лет, и как стало известно Городу55, в ближайшее время не стоит ожидать подвижек в этом проекте.
В омском департаменте архитектуры и градостроительства Городу55 пояснили, что компания Гуринова арендует земельный участок площадью 203644 кв. м до 14 февраля 2033 года. Во сколько обходится застройщику месяц аренды этой территории в департаменте не смогли сказать, так как не располагают такими сведениями. Однако, согласно публичной кадастровой карте, кадастровая стоимость огромного участка составляет почти 723 млн рублей.
«Земельный участок с кадастровым номером 55:36:070107:3053 определяется в зоне планируемого размещения комплексной жилой застройки высокой этажности с объектами дошкольного образования вместимостью на 220 мест и объектом начального общего и среднего образования вместимостью на 925 мест», — рассказали в депархе.
«Новострой КПД „Академический“» рассчитывал наконец-то начать здесь строительство. Об этом говорят подготовленные проекты для детского сада и жилых домов. Их разработкой занимался «Завод сборного железобетона №6».
И если с прохождением экспертизы проблем не возникло, то разрешения на строительство объектов фирме Юрия Гуринова не удалось получить. 28 ноября 2023 года депарх отказал застройщику в получении разрешения на возведение детсада, а 8 февраля 2024-го — жилых домов №23-24 и подземного гаража-стоянки №36.
«Департаментом архитектуры <…> было отказано в соответствии с частью 13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.
Причин, по которым это может произойти, много. Самые распространенные — проектная документация не соответствует нормативам градостроительного проектирования, ограничениям, установленным законодательством; у застройщика отсутствуют документы, свидетельствующие о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения; низкое качество проектирования объектов капитального строительства. Что именно послужило для отказа в выдаче разрешения на строительство в микрорайоне Академический сотрудники депарха предпочли не уточнять.
Напомним, что это не первый раз, когда депархитектуры отказывает Юрию Гуринову в получении разрешения на строительство дома в микрорайоне Академический. Из-за застройщик даже несколько лет судился с ведомством. В феврале 2019-го занимавший в тот момент пост директора депарха Михаил Губин объяснял отказ расположением на участке городских лесов.