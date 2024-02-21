Лобовое всмятку. Пьяный омич выехал на «встречку» и устроил жесткое ДТП

36-летний водитель «Лады Гранта» выехал на «встречку» на улице 1-й Трамвайной в районе дома № 20, где впоследствии врезался в «Ладу Калину» за рулем которой находился 26-летний водитель. В ДТП пострадали оба водителя, а также 23-летний пассажир «Лады Калины».