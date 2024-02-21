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Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

иллюстрация

Лобовое всмятку. Пьяный омич выехал на «встречку» и устроил жесткое ДТП

21 февраля 2024, 06:57
Фото: Город55
иллюстрация

Пьяный водитель из Омска устроил жуткое ДТП с тремя пострадавшими

Оба водителя, а также 23-летний пассажир госпитализированы.

В пресс-службе УМВД по Омской области сообщили, что в микрорайоне Порт-Артур произошло ДТП с 3 пострадавшими. Авария случилась около 7 часов утра.

36-летний водитель «Лады Гранта» выехал на «встречку» на улице 1-й Трамвайной в районе дома № 20, где впоследствии врезался в «Ладу Калину» за рулем которой находился 26-летний водитель. В ДТП пострадали оба водителя, а также 23-летний пассажир «Лады Калины».

Оказалось, что 36-летний омич сел за руль в нетрезвом состоянии. Алкотектор показал 1.3 мг. Нарушителя привлекли к административной ответственности. Теперь его ждет штраф — 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до 2 лет. Проверка продолжается.

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