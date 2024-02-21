КМСП и АСИ сообщили о запуске конкурса молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ»

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Регистрация открыта на цифровой площадке МСП.РФ до 10 марта, пишет kp.ru.
Лауреаты конкурса будут приглашены в специальную акселерационную программу КМСП и получат грант фонда «Молодежная предпринимательская инициатива» на сумму 1 млн рублей. Его можно будет направить на воплощение в жизнь бизнес-плана или на развитие собственной компании.
По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, в России насчитывается 4 млн индивидуальных предпринимателей, а среди граждан в возрасте до 35 лет их более 1 млн, то есть ¼ доля предпринимательского сообщества приходится на молодежь. Средний возраст самозанятых россиян составляет 35 лет. Подрастающее поколение, в отличие от людей более старшего возраста, не боится совершать ошибки и пробовать себя в собственном бизнесе, который всегда сопряжен с риском. Важно оказывать поддержку тем, кто готов пробовать открывать свое дело, подвел итог Исаевич.
Согласно заявлению директора центра молодежных инициатив АСИ Александра Вайно, федеральный конкурс «Создай НАШЕ» является продолжением многосторонней работы агентства по поддержке молодых предпринимателей, в том числе на платформе «Конструкториум». Организаторы конкурса «Создай НАШЕ» действуют на основе принципов открытости и доступности, работая в онлайн-формате, дающем возможность молодежи со всей России участвовать в проекте.
Конкурс проводится по двум трекам: «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до 2 лет». Участники проходят образовательную программу по основам предпринимательской деятельности, а затем занимаются разработкой бизнес-проекта по запуску или масштабированию собственного дела. Конкурсная комиссия после оценки проектов участников определит 30 победителей.
Антон Пинский, предприниматель, учредитель ресторанного холдинга Pinskiy&Co, владелец сетей Stars Coffee и Domino's Pizza и член конкурсной комиссии «Создай НАШЕ», отмечает, что на сегодняшний день большая часть работников сферы общественного питания это молодежь. По мнению бизнесмена, молодые люди во многом определяют направления развития в данной сфере. «И многие, начав путь с официанта, становятся бизнесменами и рестораторами. В нашей сфере, как и в остальных, побеждают инноваторы; новые тренды задает юное поколение. К их мнению мы очень прислушиваемся», — признался предприниматель.