КМСП и АСИ сообщили о запуске конкурса молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ»

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, в России насчитывается 4 млн индивидуальных предпринимателей, а среди граждан в возрасте до 35 лет их более 1 млн, то есть ¼ доля предпринимательского сообщества приходится на молодежь. Средний возраст самозанятых россиян составляет 35 лет. Подрастающее поколение, в отличие от людей более старшего возраста, не боится совершать ошибки и пробовать себя в собственном бизнесе, который всегда сопряжен с риском. Важно оказывать поддержку тем, кто готов пробовать открывать свое дело, подвел итог Исаевич.