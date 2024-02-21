Каждое дерево на счету. В Омске «Эталону» не разрешили вырубить на стройке 392 березы

Сейчас «Эталон» обратился за разрешением на строительство, сами работы на земельном участке планировали начать в 2025 году. Несмотря на внушительную восстановительную стоимость за снесенные деревья, застройщику пока не стали одобрять вырубку зеленых насаждений. Решение будут принимать только после повторного выезда на территорию.