Каждое дерево на счету. В Омске «Эталону» не разрешили вырубить на стройке 392 березы

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В стенах городской администрации сегодня, 21 февраля, прошло очередное заседание «зеленой комиссии». В повестке дня было 27 вопросов, большинство из них (14) традиционно касались обрезки или сноса деревьев на территории школ и детских садов.
На этот раз часть вопросов решили не одобрять моментально. До более подробного и тщательного разбирательства отложили четыре обращения. Одно из них оставил застройщик «Эталон-Омск», который возводит микрорайон «Зеленая река» на Левобережье. Новый жилой комплекс появится в границах улиц Волгоградской, проектируемой улицы №3, Покровской, Меридиальной, Верхнеднепровской и Кондратюка.
«Эталон» обратился за согласованием вырубки 392 берез, из которых 27 являются аварийными, на земельном участке с кадастровым номером 55:36:130126:8644. Эту территорию площадью 27615 кв. м, свободную в настоящий момент от какой-либо застройки, компания арендует. Предназначен участок, кстати, для хранения автотранспорта.
За 312 деревьев «Эталону» следовало в качестве компенсации оплатить 5,843 млн рублей. По проекту благоустройства впоследствии на этой территории планируют также высадить 45 деревьев, 210 кустарников и посеять газон.
«Это ни в коем случае не сорняки, там масштабный инвестиционный проект. Будет очень красиво, в рамках благоустройства будут высажены красивые деревья», — отметила представитель застройщика.
Сейчас «Эталон» обратился за разрешением на строительство, сами работы на земельном участке планировали начать в 2025 году. Несмотря на внушительную восстановительную стоимость за снесенные деревья, застройщику пока не стали одобрять вырубку зеленых насаждений. Решение будут принимать только после повторного выезда на территорию.
«Надо провести обследование. Посмотреть, что действительно все эти деревья попадают в застройку. Каждое дерево на счету, если мы уменьшим эту цифру или сохраним, то, наверное, только польза от этого будет», — сказал председатель «зеленой комиссии» Михаил Горчаков.
Напомним, что проект строительства многоэтажных отдельно стоящих наземных автостоянок на улице Волгоградская прошел экспертизу в декабре 2023 года. Проектную документацию для застройщика «Зеленой реки» разрабатывали питерские фирмы «Эталонпроект» и «Испытательный центр „Стройэксперт“».