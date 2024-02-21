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Глава СК взял на контроль дело о семье, где дети живут в доме с тараканами

21 февраля 2024, 06:57
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал информацию о текущих результатах проверок в связи с семьей из Барнаула, где дети живут в грязи и с тараканами.

На Первом канале недавно вышел репортаж о матери четверых детей из Барнаула, у которой в квартире завелись тараканы, а дети никак не могут избавиться от постоянных криков. Одна из соседок рассказала, что когда она просит мать убраться, та становится агрессивной и считает, что выполняет свои обязанности, пишет ИА «Амител».

Представители Следкома отмечают, что матерь не следит за детьми и порядком в квартире, при этом органы опеки не предпринимают никаких мер. В связи с этим следователи уже проводят проверки по уголовным статьям, связанным с пренебрежением и небрежным выполнением родительских обязанностей.

Информация о произошедшем также достигла главы Следкома Александра Бастрыкина.

«Председатель СКР поручил руководителю Следственного управления по Алтайскому краю Игорю Колесниченко предоставить информацию о ходе и промежуточных результатах проверок, а также об установленных обстоятельствах», — сообщили в ведомстве.

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