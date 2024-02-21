Глава СК взял на контроль дело о семье, где дети живут в доме с тараканами

На Первом канале недавно вышел репортаж о матери четверых детей из Барнаула, у которой в квартире завелись тараканы, а дети никак не могут избавиться от постоянных криков. Одна из соседок рассказала, что когда она просит мать убраться, та становится агрессивной и считает, что выполняет свои обязанности, пишет ИА «Амител».