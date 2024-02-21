Глава СК взял на контроль дело о семье, где дети живут в доме с тараканами

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
На Первом канале недавно вышел репортаж о матери четверых детей из Барнаула, у которой в квартире завелись тараканы, а дети никак не могут избавиться от постоянных криков. Одна из соседок рассказала, что когда она просит мать убраться, та становится агрессивной и считает, что выполняет свои обязанности, пишет ИА «Амител».
Представители Следкома отмечают, что матерь не следит за детьми и порядком в квартире, при этом органы опеки не предпринимают никаких мер. В связи с этим следователи уже проводят проверки по уголовным статьям, связанным с пренебрежением и небрежным выполнением родительских обязанностей.
Информация о произошедшем также достигла главы Следкома Александра Бастрыкина.
«Председатель СКР поручил руководителю Следственного управления по Алтайскому краю Игорю Колесниченко предоставить информацию о ходе и промежуточных результатах проверок, а также об установленных обстоятельствах», — сообщили в ведомстве.