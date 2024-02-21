Глава «Роскосмоса» Борисов: МКС — единственное совместное направление России и Запада

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Сегодня сотрудничество с Западом практически сведено к нулю. Единственный проект, реализуемый совместно с этими странами, — работа Международной космической станции (МКС).
В настоящее время ведутся переговоры с коллегами из NASA по поводу того, чтобы продолжить сотрудничество России и Запада в области обеспечения безопасности космической деятельности, даже если в области пилотируемой космонавтики стороны прекратят взаимодействие.
Другие вопросы, затронутые в интервью главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым:
— Актуален ли еще предложенный Королевым пилотируемый полет на Луну?
— Как будет осуществляться перевод на серийное производство спутникостроительных активов?
— Как продвигается работа по созданию сверхлегкого носителя?
— Планируется ли привлечение частного капитала в российскую космическую отрасль?
— Сколько космических пусков запланировано на 2024 год?
Полное интервью читайте в материале «Pro Космос».