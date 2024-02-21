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Глава «Роскосмоса» Борисов: МКС — единственное совместное направление России и Запада

Глава «Роскосмоса» Борисов: МКС — единственное совместное направление России и Запада

21 февраля 2024, 13:26
Фото: Pro Космос
Борисов рассказал, что ранее почти 70% внешних контрактов заключались с США и европейским государствами.

Сегодня сотрудничество с Западом практически сведено к нулю. Единственный проект, реализуемый совместно с этими странами, — работа Международной космической станции (МКС).

В настоящее время ведутся переговоры с коллегами из NASA по поводу того, чтобы продолжить сотрудничество России и Запада в области обеспечения безопасности космической деятельности, даже если в области пилотируемой космонавтики стороны прекратят взаимодействие.

Другие вопросы, затронутые в интервью главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым:

— Актуален ли еще предложенный Королевым пилотируемый полет на Луну?

— Как будет осуществляться перевод на серийное производство спутникостроительных активов?

— Как продвигается работа по созданию сверхлегкого носителя?

— Планируется ли привлечение частного капитала в российскую космическую отрасль?

— Сколько космических пусков запланировано на 2024 год?

Полное интервью читайте в материале «Pro Космос».

#Общество
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