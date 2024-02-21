«Дочка» Pfizer подала в суд на департамент здравоохранения Тюменской области

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Причина такого решения — проведение госзакупки на приобретение препарата от онкологии под названием «Акситиниб». Компания требует остановить закупку, наложить арест на препарат и запретить департаменту платить поставщику «Медицинские средства», а также продавать любые лекарственные препараты, содержащие активное вещество до истечения срока патента в 2035 году. Они утверждают, что такая закупка нанесет значительный вред компании.
Однако суд не увидел достаточных оснований для удовлетворения требований компании и указал на отсутствие связи между этими требованиями и предоставленными доказательствами. В итоге заявление было отклонено, пишет ИА «УралПолит.ru»