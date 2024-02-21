«Дочка» Pfizer подала в суд на департамент здравоохранения Тюменской области

Причина такого решения — проведение госзакупки на приобретение препарата от онкологии под названием «Акситиниб». Компания требует остановить закупку, наложить арест на препарат и запретить департаменту платить поставщику «Медицинские средства», а также продавать любые лекарственные препараты, содержащие активное вещество до истечения срока патента в 2035 году. Они утверждают, что такая закупка нанесет значительный вред компании.