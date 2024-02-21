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«Дочка» Pfizer подала в суд на департамент здравоохранения Тюменской области

«Дочка» Pfizer подала в суд на департамент здравоохранения Тюменской области

21 февраля 2024, 06:51
Фото: Изображение Midjourney
Агурон Фармасьютиказлз Элэлси, дочерняя компания Pfizer, решила обратиться в суд против департамента здравоохранения Тюменской области.

Причина такого решения — проведение госзакупки на приобретение препарата от онкологии под названием «Акситиниб». Компания требует остановить закупку, наложить арест на препарат и запретить департаменту платить поставщику «Медицинские средства», а также продавать любые лекарственные препараты, содержащие активное вещество до истечения срока патента в 2035 году. Они утверждают, что такая закупка нанесет значительный вред компании.

Однако суд не увидел достаточных оснований для удовлетворения требований компании и указал на отсутствие связи между этими требованиями и предоставленными доказательствами. В итоге заявление было отклонено, пишет ИА «УралПолит.ru»

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