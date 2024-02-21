Что, куда и как. Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет за квартиру

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Налоговый вычет при покупке квартиры или за проценты по ипотеке — как получить, куда обращаться? Об этом пишет издание newia.ru. Данной возможностью можно воспользоваться только один раз.
Сумма вычета при этом может быть разная, но в любом случае она ограничена. При покупке или строительстве жилья максимальный размер составит 2 млн рублей, при погашении процентов по ипотечному кредиту — 3 млн рублей.
В общем размер вычета по имуществу может достигать до 650 тыс рублей. В этом числе 260 тыс рублей на покупку жилья и 390 тыс рублей на уплаченные проценты по ипотеке. У россиян есть право получить от государства налоговый вычет в размере до 13% от стоимости приобретенного жилья.
Возврат налога через имущественный вычет невозможен, если владелец квартиры не работает или уплачивает налоги как индивидуальный предприниматель по упрощенной системе налогообложения.
Подать для удобства документы можно онлайн — через «Госуслуги» или на сайте ФНС.
Деньги при упрощенном налоговом вычете приходят в течение двух месяцев. В некоторых случаях при подаче декларации в соответствии со стандартной процедурой документы рассматриваются до трех месяцев.
Полученные при вычете средства можно тратить по своему усмотрению. При желании их можно отложить для досрочного погашения ипотеки.