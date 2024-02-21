Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

иллюстрация

Что, куда и как. Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет за квартиру

21 февраля 2024, 11:15
Фото: Город55
иллюстрация

Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет за квартиру

Есть определенный список документов, которые подаются в налоговую службу для получения денежных средств.

Налоговый вычет при покупке квартиры или за проценты по ипотеке — как получить, куда обращаться? Об этом пишет издание newia.ru. Данной возможностью можно воспользоваться только один раз.

Сумма вычета при этом может быть разная, но в любом случае она ограничена. При покупке или строительстве жилья максимальный размер составит 2 млн рублей, при погашении процентов по ипотечному кредиту — 3 млн рублей.

В общем размер вычета по имуществу может достигать до 650 тыс рублей. В этом числе 260 тыс рублей на покупку жилья и 390 тыс рублей на уплаченные проценты по ипотеке. У россиян есть право получить от государства налоговый вычет в размере до 13% от стоимости приобретенного жилья.

Возврат налога через имущественный вычет невозможен, если владелец квартиры не работает или уплачивает налоги как индивидуальный предприниматель по упрощенной системе налогообложения.

Документы для налогового вычета

  • Выписка из ЕГРН или документ о владении жильем;
  • Договор купли-продажи квартиры;
  • Документы, подтверждающие оплату (чеки, квитанции);
  • Свидетельство о браке и свидетельство о рождении ребенка, если оплата была произведена за их долю.

Куда обращаться для получения налогового вычета?

Подать для удобства документы можно онлайн — через «Госуслуги» или на сайте ФНС.

Когда приходят деньги за налоговый вычет

Деньги при упрощенном налоговом вычете приходят в течение двух месяцев. В некоторых случаях при подаче декларации в соответствии со стандартной процедурой документы рассматриваются до трех месяцев.

Полученные при вычете средства можно тратить по своему усмотрению. При желании их можно отложить для досрочного погашения ипотеки.

Как накопить деньги на первоначальный взнос по ипотеке в России
Узнать подробнее
#Экономика#Омск#Омская область#Россия#Новости#Покупка жилья#Налоговый вычет#Алина Ясинская
Подпишитесь
Зарплаты до 270 тысяч. На оборонные заводы Омска требуются больше 1300 человек
Сегодня, 05:49
Сменил Здановича. Евгений Баньковский возглавил омский департамент спорта
Сегодня, 04:59
Омичи сообщили о дефиците жизненно важного лекарства от рассеянного склероза
Сегодня, 09:51
В Омском горсовете предложили начать подготовку к демобилизации военных
Сегодня, 07:39
Виноват дефицит водителей. Как решают проблемы с общественным транспортом в Омске
Сегодня, 02:00
Задержаны. Главы Всероссийского общества глухих смошенничали с недвижимостью в Омске
Сегодня, 09:35