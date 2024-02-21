Что, куда и как. Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет за квартиру

В общем размер вычета по имуществу может достигать до 650 тыс рублей. В этом числе 260 тыс рублей на покупку жилья и 390 тыс рублей на уплаченные проценты по ипотеке. У россиян есть право получить от государства налоговый вычет в размере до 13% от стоимости приобретенного жилья.