Четверо жителей Сызрани промышляли незаконным выловом раков

После рассмотрения дела местным судом и послушания мнения транспортной прокуратуры каждому из браконьеров был назначен штраф в размере от 40 до 60 тысяч рублей. Кроме того, у них были изъяты запрещенные средства лова и моторные лодки с двигателями, которые стоили более 2 млн рублей.