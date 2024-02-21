Четверо жителей Сызрани промышляли незаконным выловом раков

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В результате своего противоправного действия они выловили более 6700 раков, что причинило ущерб водным биологическим ресурсам на сумму свыше 1,5 млн рублей, пишет sovainfo.ru.
После рассмотрения дела местным судом и послушания мнения транспортной прокуратуры каждому из браконьеров был назначен штраф в размере от 40 до 60 тысяч рублей. Кроме того, у них были изъяты запрещенные средства лова и моторные лодки с двигателями, которые стоили более 2 млн рублей.