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Четверо жителей Сызрани промышляли незаконным выловом раков

21 февраля 2024, 11:47
Весной 2023 года в Сызрани, Самарская область, четверо местных жителей занимались незаконным ловом раков на Волге. Они использовали запрещенные средства и передвигались на моторках.

В результате своего противоправного действия они выловили более 6700 раков, что причинило ущерб водным биологическим ресурсам на сумму свыше 1,5 млн рублей, пишет sovainfo.ru.

После рассмотрения дела местным судом и послушания мнения транспортной прокуратуры каждому из браконьеров был назначен штраф в размере от 40 до 60 тысяч рублей. Кроме того, у них были изъяты запрещенные средства лова и моторные лодки с двигателями, которые стоили более 2 млн рублей.

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