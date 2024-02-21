«Атомайз» запустил первые российские наградные NFT для спортсменов

С точки зрения закона наградные NFT представляют собой гибридные цифровые права. Причем технологически они обладают всеми возможностями зарубежных NFT, однако при этом их правовые основания понятны и контролируются ЦБ РФ в рамках его надзора за платформами. Таким образом удалось справиться с недостатком NFT, которые выпускаются на платформах, — их серым правовым статусом. На это обратила внимание Алевтина Камелькова, основатель и управляющий партнер компании Findustrial Consulting Group, выступающей партнером по структурированию выпуска.