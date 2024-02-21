«Атомайз» запустил первые российские наградные NFT для спортсменов

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Наградные NFT от «Атомайз» являются абсолютно легальными. Выпуск токенов осуществляется в российском правовом поле, без обращения к иностранным криптовалютным площадкам и биржам. Работу платформы «Атомайз» регулирует Центробанк, пишет tass.ru.
Первый NFT получит победитель международного phygital-турнира «Игры будущего» в дисциплине «Мир танков». Он гарантированно сможет получить 500 тысяч рублей призовых денег. Помимо этого, у него будут права на использование объекта интеллектуальной собственности — маскота Игр будущего, жар-птицы МИRA.
Награждение состоится 27 февраля в Казани при поддержке генерального партнера Игр будущего — компании «Интеррос».
По словам гендиректора «Интерроса» Сергея Батехина, для компании является особенно ценным быть одним из пионеров на этом пути.
«Мы рассчитываем, что наша поддержка, а также деятельное участие в Играх будущего компаний „Атомайз“ и „Рексофт“ позволит новому формату спортивных соревнований на стыке двух реальностей успешно состояться, открыв новую главу в истории мирового спорта», — сказал Сергей Батехин.
Стоит отметить, что «Интеррос» уже неоднократно оказывал поддержку в организации и проведении спортивного события международного уровня. В 2024 году компания отмечает юбилей со дня основания курорта «Роза Хутор» и 10-летие Олимпиады.
Как отметил гендиректор платформы «Атомайз» Алексей Илясов, идея phygital-спорта и философия компании достаточно близки. Платформа тоже работает на стыке физического и виртуального миров.
При этом компания стремится работать не только над развитием рынка цифровых прав — платформа занимается и социально полезной деятельностью. Например, проект «Цифровое искусство», который был реализован совместно с Эрмитажем и «Интерросом» в 2023 году, помог привлечь финансирование для реставрации музейного шедевра.
Наградные NFT станут еще одним направлением применения токенизации. По словам Алексея Илясова, сегодня формируется задел на то, чтобы посредством цифровых финансовых технологий поддерживать спорт и продвигать талантливых спортсменов.
С точки зрения закона наградные NFT представляют собой гибридные цифровые права. Причем технологически они обладают всеми возможностями зарубежных NFT, однако при этом их правовые основания понятны и контролируются ЦБ РФ в рамках его надзора за платформами. Таким образом удалось справиться с недостатком NFT, которые выпускаются на платформах, — их серым правовым статусом. На это обратила внимание Алевтина Камелькова, основатель и управляющий партнер компании Findustrial Consulting Group, выступающей партнером по структурированию выпуска.
В перспективе платформа «Атомайз» будет создавать новые инструменты на основе гибридных цифровых прав для спортсменов, спортивных организаций и фанатов спорта.