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17-летний омич обманывал пенсионеров, представляясь сотрудником Центробанка

21 февраля 2024, 13:35
Фото: Изображение Midjourney
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Молодой мошенник обманывал омских пенсионеров под видом сотрудника Центробанка

Студент хотел получать дополнительный доход, поэтому связался с аферистами и начал работать вместе с ними.

Сотрудники УМВД предварительно установили, что 17-летний студент омского юридического колледжа причастен к серии обманов пенсионеров. Подросток искал способ дополнительного заработка и наткнулся на вакансию «курьера». Омич связался с работодателем, тот объяснил ему принцип работы: представляясь курьером от Центробанка, обманывать пожилых людей.

Подозреваемый приезжал к жертвам после того, как им звонил якобы сотрудник банка и сообщал о срочной необходимости проверить все бумажные деньги на подлинность. Потерпевшие верили мошенникам и пускали «курьера» в дом, чтобы тот проверил купюры. Аферист брал деньги, но обещал вернуть их после экспертизы, а взамен давал подписать документ с реквизитами Центрального банка России.

В результате таких «проверок» сумма ущерба граждан составила почти 900 000 рублей, самой старшей из потерпевших оказалось 98 лет, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам статьи «Мошенничество», полицейские продолжают устанавливать личности тех, кто причастен к преступлениям.

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#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Новости#Мошенник#Телефонные мошенники#Анастасия Баянова#Дистанционное мошенничество
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