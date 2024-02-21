17-летний омич обманывал пенсионеров, представляясь сотрудником Центробанка

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Сотрудники УМВД предварительно установили, что 17-летний студент омского юридического колледжа причастен к серии обманов пенсионеров. Подросток искал способ дополнительного заработка и наткнулся на вакансию «курьера». Омич связался с работодателем, тот объяснил ему принцип работы: представляясь курьером от Центробанка, обманывать пожилых людей.
Подозреваемый приезжал к жертвам после того, как им звонил якобы сотрудник банка и сообщал о срочной необходимости проверить все бумажные деньги на подлинность. Потерпевшие верили мошенникам и пускали «курьера» в дом, чтобы тот проверил купюры. Аферист брал деньги, но обещал вернуть их после экспертизы, а взамен давал подписать документ с реквизитами Центрального банка России.
В результате таких «проверок» сумма ущерба граждан составила почти 900 000 рублей, самой старшей из потерпевших оказалось 98 лет, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам статьи «Мошенничество», полицейские продолжают устанавливать личности тех, кто причастен к преступлениям.