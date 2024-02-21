17-летний омич обманывал пенсионеров, представляясь сотрудником Центробанка

Подозреваемый приезжал к жертвам после того, как им звонил якобы сотрудник банка и сообщал о срочной необходимости проверить все бумажные деньги на подлинность. Потерпевшие верили мошенникам и пускали «курьера» в дом, чтобы тот проверил купюры. Аферист брал деньги, но обещал вернуть их после экспертизы, а взамен давал подписать документ с реквизитами Центрального банка России.