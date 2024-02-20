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В Омской области подросток помогал аферистам обманывать пенсионеров

Забирал часть себе. Омский подросток помогал аферистам обманывать пенсионеров

20 февраля 2024, 08:09
Фото: УМВД РФ по Омской области

В Омской области подросток помогал аферистам обманывать пенсионеров

Молодой человек успел съездить на два адреса и забрать у пожилых женщин все их сбережения.

Полицейские задержали 17-летнего подростка, который работал на мошенников. По информации омского УВМД, парень из Исилькульского района принимал от обманутых пенсионеров деньги.

Так, жертвой стала 78-летняя старушка из села Жирновка (Называевский район). После разговора с аферистами она была убеждена, что ее дочь стала виновницей аварии. Пожилая женщина передала на лечение пострадавших в происшествии 265 тыс рублей. Она рассказала об этом случае главе поселения и только тогда поняла, кто с ней связался.

Выяснилось, что молодой курьер приезжал к ней на серебристом ВАЗе. По автомобилю, собственно, его и вычислили. Машина была припаркована в Называевске, а парень стоял рядом с ней. Он ездил по «работе» на такси и ждал, когда ему скинут новый адрес.

Полицейские нашли переписку с «работодателями» и узнали, что парень приезжал еще и к 91-летней жительнице поселка Полтавка. Он принял у нее 775 тыс рублей — это были все ее сбережения. Мошенники разыграли с ней ту же историю с ДТП и родственником.

Парень нашел эту работу в интернете. Он заполнил анкету на выездного финансового курьера и получил инструкции по работе. При этом 5% с полученных денег молодой человек мог оставлять себе, а остальные — переводить на определенные счета. Полученные деньги он успел перевести группе злоумышленников.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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#Происшествия#Омск#Омская область#Пенсионеры#Мошенничество#Уголовное дело#Новости#УМВД Омской области#Аферист#Алина Ясинская
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