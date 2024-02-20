Забирал часть себе. Омский подросток помогал аферистам обманывать пенсионеров

Так, жертвой стала 78-летняя старушка из села Жирновка (Называевский район). После разговора с аферистами она была убеждена, что ее дочь стала виновницей аварии. Пожилая женщина передала на лечение пострадавших в происшествии 265 тыс рублей. Она рассказала об этом случае главе поселения и только тогда поняла, кто с ней связался.