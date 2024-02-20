В шуточном движении «Путешествующие Ягры» заметили фаната в форме омского «Авангарда»

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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В движении болельщиков «Путешествующие Ягры» заметили фаната чешского хоккеиста в старой форме омского «Авангарда». На это обратили внимание в социальных сетях хоккейного клуба. Выяснилось, что снимки с болельщиком были сделаны 18 февраля на матче НХЛ между «Питсбург Пингвинз» и «Лос-Анджелес Кингз». Фотографии с этого события распространились среди болельщиков в соцсети Instagram, запрещенной в РФ.
В этот день номер Яромира Ягра №68 вывели из обращения клуба «Пингвинз», а под сводами домашней арены питсбургской команды подняли свитер с фамилией игрока. Ягр вышел на раскатку перед матчем, а хоккеисты «Пингвинз» разминались в париках — именно такую прическу носил Ягр, когда играл за «Питтсбург».
Под стиль вечера подстроились и некоторые болельщики: на одном из рядов зрители надели джерси команд, за которые выступал Яромир, в том числе «Авангарда». Это как раз и были «Путешествующие Ягры». Фанатское движение существует с 2011 года. Когда Яромир Ягр играл в НХЛ, болельщики посещали матчи только с его участием.
Движение «Путешествующих Ягров» хоть и носит шуточный характер, однако имеет регламент по вступлению в клуб. Необходимо иметь джерси с фамилией и номером хоккеиста и парик с прической, как у Яромира.
Яромир Ягр играл за омский «Авангард» с 2004 по 2005 годы и с 2008 по 2011 годы. За все четыре сезона, проведенных в Омске, Ягр забросил 93 шайбы и занял в списке лучших снайперов «Авангарда» в высшем дивизионе пятое место. В 2011 году Ягр помог команде завоевать Кубок Континента, трофей за победу в регулярном чемпионате КХЛ.