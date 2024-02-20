В шуточном движении «Путешествующие Ягры» заметили фаната в форме омского «Авангарда»

Под стиль вечера подстроились и некоторые болельщики: на одном из рядов зрители надели джерси команд, за которые выступал Яромир, в том числе «Авангарда». Это как раз и были «Путешествующие Ягры». Фанатское движение существует с 2011 года. Когда Яромир Ягр играл в НХЛ, болельщики посещали матчи только с его участием.