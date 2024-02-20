Считают ущерб. Прокуратура Омской области проверит, почему в Марьяновке сгорел храм

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:17
Пожар произошел вчера, 19 февраля, на улице Победы, 3 в Марьяновке. Недостроенный деревянный храм «Во имя Рождества Пресвятой Богородицы» сгорел дотла. Кроме того, огонь угрожал и соседним зданиям. К счастью, обошлось без пострадавших.
На месте работал прокурор Марьяновского района Александр Грициков. Сейчас специалисты ищут причины возгорания и определяют сумму ущерба. Проверка находится под пристальным контролем прокуратуры.
Напомним, что на место пожара приезжал Митрополит Дионисий. Он заявил, что храм будут строить заново, но здание уже сделают не деревянным, а каменным.