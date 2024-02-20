Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Сгоревший храм

Считают ущерб. Прокуратура Омской области проверит, почему в Марьяновке сгорел храм

20 февраля 2024, 05:15
Фото: Прокуратура Омской области
Сгоревший храм

Омская прокуратура отреагировала на пожар в Марьяновке

Храм строили на протяжении 11 лет.

Пожар произошел вчера, 19 февраля, на улице Победы, 3 в Марьяновке. Недостроенный деревянный храм «Во имя Рождества Пресвятой Богородицы» сгорел дотла. Кроме того, огонь угрожал и соседним зданиям. К счастью, обошлось без пострадавших.

Момент пожараМомент пожара
Момент пожара
Фото: Прокуратура Омской области

На месте работал прокурор Марьяновского района Александр Грициков. Сейчас специалисты ищут причины возгорания и определяют сумму ущерба. Проверка находится под пристальным контролем прокуратуры.

Напомним, что на место пожара приезжал Митрополит Дионисий. Он заявил, что храм будут строить заново, но здание уже сделают не деревянным, а каменным.

«Отстроим заново». В Марьяновке в Омской области сгорела сельская церковь
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина погиб, дети выбрались. В Омской области за сутки произошло сразу два пожараДыма на весь этаж. Прокуратура выяснит, почему в омской школе случился пожар
#Омск#Омская область#Прокуратура#Храм#Новости#Марьяновский район#Ущерб
Подпишитесь
Снова без шествия и песен. В Омске отменили парад в честь 23 февраля
Сегодня, 04:01
«Отстроим заново». В Марьяновке в Омской области сгорела сельская церковь
Сегодня, 02:50
Гендиректор омского «Авангарда» Герман Чистяков попал в базу «Миротворца»
Сегодня, 04:19
Субкультуры омских пацанов. О панк-роке, Летове и музыкальных фестивалях 90-х
Вчера, 04:18
Бастрыкин снова потребовал доклад от омских следователей о розыске Даши Некрасовой
Сегодня, 03:47
Никакой интриги. Сергей Шелест назначил своего нового заместителя
Сегодня, 04:14