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иллюстрация

Отключений не ждите. В Омске из-за 40-градусных морозов отменили ремонт трубопроводов

20 февраля 2024, 06:55
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске из-за 40-градусных морозов отменили ремонт трубопроводов

Ремонтные работы перенесли на другие даты, так что пока что у омичей в квартирах по-прежнему должна быть вода.

Стало известно, что «ОмскВодоканал» не будет проводить плановые работы из-за аномального похолодания. Администрация города выпустила соответствующее распоряжение.

С 20 по 25 февраля сотрудники предприятия планировали выполнить работы по четырем адресам. Сегодня они хотели приехать на улицу Богдана Хмельницкого и заменить аварийный участок водопровода. Холодная вода на сутки должна была пропасть более в 200 домах города.

Также практически на 12 часов планировали отключать воду в поселке Степной завтра, 21 числа. Работы необходимо провести для более надежного водоснабжения. А в четверг, 22 февраля, «ОмскВодоканал» намеревался перекрывать водопровод на улицах Дианова, 29 и Волгоградской, 24.

Работы решили перенести, но пока неясно, когда точно их проведут. Омичей должны предупредить, уточнили в пресс-службе предприятия.

Отметим, что в ближайшие три дня в Омской области не ожидается понижения температуры. Предпоследняя неделя зимы выдастся достаточно холодной, по данным прогноза погоды.

Ждать новых аварий? По Омской области в ближайшие дни ударят 40-градусные морозы
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#Общество#Омск#Омская область#Похолодание#Отключение воды#ОмскВодоканал#Новости#Ремонт водопровода#Алина Ясинская
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