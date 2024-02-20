Отключений не ждите. В Омске из-за 40-градусных морозов отменили ремонт трубопроводов

С 20 по 25 февраля сотрудники предприятия планировали выполнить работы по четырем адресам. Сегодня они хотели приехать на улицу Богдана Хмельницкого и заменить аварийный участок водопровода. Холодная вода на сутки должна была пропасть более в 200 домах города.