Отключений не ждите. В Омске из-за 40-градусных морозов отменили ремонт трубопроводов

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Стало известно, что «ОмскВодоканал» не будет проводить плановые работы из-за аномального похолодания. Администрация города выпустила соответствующее распоряжение.
С 20 по 25 февраля сотрудники предприятия планировали выполнить работы по четырем адресам. Сегодня они хотели приехать на улицу Богдана Хмельницкого и заменить аварийный участок водопровода. Холодная вода на сутки должна была пропасть более в 200 домах города.
Также практически на 12 часов планировали отключать воду в поселке Степной завтра, 21 числа. Работы необходимо провести для более надежного водоснабжения. А в четверг, 22 февраля, «ОмскВодоканал» намеревался перекрывать водопровод на улицах Дианова, 29 и Волгоградской, 24.
Работы решили перенести, но пока неясно, когда точно их проведут. Омичей должны предупредить, уточнили в пресс-службе предприятия.
Отметим, что в ближайшие три дня в Омской области не ожидается понижения температуры. Предпоследняя неделя зимы выдастся достаточно холодной, по данным прогноза погоды.