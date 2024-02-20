Омский «Вектор» дошел до кассации из-за земли под заправкой

Изначальный иск был подан еще в июле 2022 года. «Вектор» попросил суд обязать чиновников передать ему в собственность без торгов землю, на которой стоит его заправка, а перед этим поменять вид разрешенного использования участка (сейчас это «общественно-деловые цели для организации строительной площадки для строительства ГАЗС», а должна быть «эксплуатация производственно-технологического комплекса»). Однако затем выяснилось, что права истца на землю не могут считаться исключительными.