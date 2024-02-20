Омский «Вектор» дошел до кассации из-за земли под заправкой

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Общество с ограниченной ответственностью «Вектор», прописанное в Омске на Октябрьской улице, подало кассационную жалобу в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа. Это произошло в рамках тяжбы компании с департаментом имущественных отношений администрации Омска из-за земельного участка на улице 10 лет Октября.
Изначальный иск был подан еще в июле 2022 года. «Вектор» попросил суд обязать чиновников передать ему в собственность без торгов землю, на которой стоит его заправка, а перед этим поменять вид разрешенного использования участка (сейчас это «общественно-деловые цели для организации строительной площадки для строительства ГАЗС», а должна быть «эксплуатация производственно-технологического комплекса»). Однако затем выяснилось, что права истца на землю не могут считаться исключительными.
Представитель департамента заявил в суде, что на спорном участке находится только часть заправки, а «Вектор» должен сам обратиться в администрацию «с заявлением об изменении вида разрешенного использования участка и приведении его в соответствие с фактическим землепользованием».
Для суда именно аргумент о виде использования стал решающим.
— Учитывая установленный нормами ЗК РФ императивный запрет на приватизацию
земельных участков в случае несоответствия установленного вида разрешённого
использования фактическому, — говорится в решении, — суд приходит к выводу о том, что у Департамента отсутствовали правовые основания для предоставления спорного участка Обществу в собственность в порядке приватизации.
«Вектор» с этим решением не смирился и пошел в апелляционную инстанцию, однако и там своего не добился. Тогда он подал кассационную жалобу. Вчера, 19 февраля, стало известно, что этот документ принят к производству.