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Участок земли под АГЗС на улице 10 лет Октября стал причиной судебной тяжбы

Омский «Вектор» дошел до кассации из-за земли под заправкой

20 февраля 2024, 07:03
Фото: 1MI

Участок земли под АГЗС на улице 10 лет Октября стал причиной судебной тяжбы

Владелец объекта судится с департаментом имущественных отношений.

Общество с ограниченной ответственностью «Вектор», прописанное в Омске на Октябрьской улице, подало кассационную жалобу в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа. Это произошло в рамках тяжбы компании с департаментом имущественных отношений администрации Омска из-за земельного участка на улице 10 лет Октября.

Изначальный иск был подан еще в июле 2022 года. «Вектор» попросил суд обязать чиновников передать ему в собственность без торгов землю, на которой стоит его заправка, а перед этим поменять вид разрешенного использования участка (сейчас это «общественно-деловые цели для организации строительной площадки для строительства ГАЗС», а должна быть «эксплуатация производственно-технологического комплекса»). Однако затем выяснилось, что права истца на землю не могут считаться исключительными.

Представитель департамента заявил в суде, что на спорном участке находится только часть заправки, а «Вектор» должен сам обратиться в администрацию «с заявлением об изменении вида разрешенного использования участка и приведении его в соответствие с фактическим землепользованием».

Для суда именно аргумент о виде использования стал решающим.

— Учитывая установленный нормами ЗК РФ императивный запрет на приватизацию
земельных участков в случае несоответствия установленного вида разрешённого
использования фактическому, — говорится в решении, — суд приходит к выводу о том, что у Департамента отсутствовали правовые основания для предоставления спорного участка Обществу в собственность в порядке приватизации.

«Вектор» с этим решением не смирился и пошел в апелляционную инстанцию, однако и там своего не добился. Тогда он подал кассационную жалобу. Вчера, 19 февраля, стало известно, что этот документ принят к производству.

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