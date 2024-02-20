Никакой интриги. Сергей Шелест назначил своего нового заместителя

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Бывший глава омского УФСИН Константин Книс был назначен заместителем по блоку общественной безопасности и контроля. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Уже с сегодняшнего дня Константин Книс приступает к своей работе.
«Уверен, богатый профессиональный опыт поможет Константину Александровичу в выполнении поставленных задач», — отметил Сергей Шелест.
Еще в начале февраля Город55 рассказал, что советника губернатора Хоценко прочат на должность в администрацию Омска. Тогда, по словам нашего инсайдера, Константина Книса решили выбрали на должность директора департамента общественной безопасности и заместителя главы города. Ранее этот пост занимал Эдуард Ягодка. О его уходе стало известно 31 января.