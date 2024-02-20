Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:14

Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

иллюстрация

Никакой интриги. Сергей Шелест назначил своего нового заместителя

20 февраля 2024, 04:14
Фото: Город55
иллюстрация

Экс-глава омского УФСИН Константин Книс стал заместителем мэра Шелеста

О назначении сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Бывший глава омского УФСИН Константин Книс был назначен заместителем по блоку общественной безопасности и контроля. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Уже с сегодняшнего дня Константин Книс приступает к своей работе.

«Уверен, богатый профессиональный опыт поможет Константину Александровичу в выполнении поставленных задач», — отметил Сергей Шелест.
Константин КнисКонстантин Книс
Константин Книс
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

Еще в начале февраля Город55 рассказал, что советника губернатора Хоценко прочат на должность в администрацию Омска. Тогда, по словам нашего инсайдера, Константина Книса решили выбрали на должность директора департамента общественной безопасности и заместителя главы города. Ранее этот пост занимал Эдуард Ягодка. О его уходе стало известно 31 января.

Инсайд. Экс-глава омского УФСИН Константин Книс станет заместителем Шелеста
Узнать подробнее
Читайте также:
Глава омского УМВД провел громкое кадровое назначениеДиректор омского УДХБ Галина Зурнаджан ушла в отставку
#Руководитель#Омск#Омская область#Назначение#Новости#Сергей Шелест
Подпишитесь
Снова без шествия и песен. В Омске отменили парад в честь 23 февраля
Сегодня, 04:01
«Отстроим заново». В Марьяновке в Омской области сгорела сельская церковь
Сегодня, 02:50
Гендиректор омского «Авангарда» Герман Чистяков попал в базу «Миротворца»
Сегодня, 04:19
Субкультуры омских пацанов. О панк-роке, Летове и музыкальных фестивалях 90-х
Вчера, 04:18
Бастрыкин снова потребовал доклад от омских следователей о розыске Даши Некрасовой
Сегодня, 03:47