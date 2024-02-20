Никакой интриги. Сергей Шелест назначил своего нового заместителя

Еще в начале февраля Город55 рассказал, что советника губернатора Хоценко прочат на должность в администрацию Омска. Тогда, по словам нашего инсайдера, Константина Книса решили выбрали на должность директора департамента общественной безопасности и заместителя главы города. Ранее этот пост занимал Эдуард Ягодка. О его уходе стало известно 31 января.