Нашли спустя полгода. В Омске военного посадили на 6 лет за кражу и дезертирство

Военнослужащий Артем Волошин нашел смартфон и перевел с чужой банковской карты все средства. Деньги он зачислил на свой Qiwi-кошелек, а также на карты своих знакомых. Далее Волошин через мобильное приложение банка взял кредит — 299 630 рублей. Деньги обвиняемый потратил на свои нужды.