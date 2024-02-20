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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

иллюстрация

Нашли спустя полгода. В Омске военного посадили на 6 лет за кражу и дезертирство

20 февраля 2024, 07:06
Фото: Город55
иллюстрация

Омский военнослужащий проведет 6 лет в тюрьме за кражу и уход в «самоволку»

Омич украл более 350 тысяч рублей и ушел в «самоволку».

Военнослужащий Артем Волошин нашел смартфон и перевел с чужой банковской карты все средства. Деньги он зачислил на свой Qiwi-кошелек, а также на карты своих знакомых. Далее Волошин через мобильное приложение банка взял кредит — 299 630 рублей. Деньги обвиняемый потратил на свои нужды.

Помимо этого, военный решил временно уклониться от службы и 28 января 2023 года ушел в «самоволку». Это время Волошин провел в Омске и Ханты-Мансийске. Однако 10 июля 2023 года его все-таки нашли.

Омский военный суд вынес обвинительный приговор. Ему назначили 6 лет колонии общего режима, а также штраф — 250 тысяч рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших и банка. Приговор еще не вступил в законную силу.

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