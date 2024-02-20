Нашли спустя полгода. В Омске военного посадили на 6 лет за кражу и дезертирство

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Военнослужащий Артем Волошин нашел смартфон и перевел с чужой банковской карты все средства. Деньги он зачислил на свой Qiwi-кошелек, а также на карты своих знакомых. Далее Волошин через мобильное приложение банка взял кредит — 299 630 рублей. Деньги обвиняемый потратил на свои нужды.
Помимо этого, военный решил временно уклониться от службы и 28 января 2023 года ушел в «самоволку». Это время Волошин провел в Омске и Ханты-Мансийске. Однако 10 июля 2023 года его все-таки нашли.
Омский военный суд вынес обвинительный приговор. Ему назначили 6 лет колонии общего режима, а также штраф — 250 тысяч рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших и банка. Приговор еще не вступил в законную силу.