Много света и простора. В Омске за 37 млн продают квартиру на Набережной Тухачевского

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
В Омске ищут нового собственника для четырехкомнатной квартиры общей площадью 260 кв. м, которая находится на 9 этаже дома на Набережной Тухачевского, 16. Оценили ее в 37 млн рублей.
Квартира разделена на два крыла: в правом находится гостиная, большая библиотека, гостевой санузел, входная зона и кладовая, в левом — три спальни, два санузла и гардеробная.
«В квартире много света и простора. Дополняет общую картину потрясающий вид из окон на панораму города и реку Иртыш. В квартире выполнен современный стильный ремонт», — говорится в объявлении.
Дом на Набережной Тухачевского построили в 2005 году. Территория многоэтажки закрытая, есть подземная парковка. Покупатель квартиры, кстати, может претендовать на выкуп и оформление в собственность парковочного места на две машины в цоколе дома.
Другие варианты элитного жилья в Омске, стоимость которого варьируется от 30 до 60 млн рублей, представляем в материале Города55.