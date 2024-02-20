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Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

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Updated Сегодня, 05:15

Дом находится по соседству с недавно построенной гостиницей

Много света и простора. В Омске за 37 млн продают квартиру на Набережной Тухачевского

20 февраля 2024, 05:13
Фото: Город55
Дом находится по соседству с недавно построенной гостиницей

В центре Омска за 37 млн рублей продают очень просторную квартиру на набережной

Площадь четырехкомнатной квартиры с видом на Иртыш достигает 260 кв. м.

В Омске ищут нового собственника для четырехкомнатной квартиры общей площадью 260 кв. м, которая находится на 9 этаже дома на Набережной Тухачевского, 16. Оценили ее в 37 млн рублей.

Квартира разделена на два крыла: в правом находится гостиная, большая библиотека, гостевой санузел, входная зона и кладовая, в левом — три спальни, два санузла и гардеробная.

«В квартире много света и простора. Дополняет общую картину потрясающий вид из окон на панораму города и реку Иртыш. В квартире выполнен современный стильный ремонт», — говорится в объявлении.

Дом на Набережной Тухачевского построили в 2005 году. Территория многоэтажки закрытая, есть подземная парковка. Покупатель квартиры, кстати, может претендовать на выкуп и оформление в собственность парковочного места на две машины в цоколе дома.

Другие варианты элитного жилья в Омске, стоимость которого варьируется от 30 до 60 млн рублей, представляем в материале Города55.

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#Общество#Омск#Продажа#Квартира#Новости#Объявление#Элитное жилье#Юлия Истомина
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