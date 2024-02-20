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Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

иллюстрация

Меньше снега, больше улыбок. Омские дорожники заранее готовятся к весеннему паводку

20 февраля 2024, 10:44
Фото: Город55
иллюстрация

Омские дорожники заранее готовятся к весеннему паводку

Правда, пока что температура в регионе вообще не намекает на таяние снега.

В администрации Омска рассказали о подготовке к паводку в городе. Дорожникам предстоит вывезти снег с тех мест, где потенциально могут быть подтопления. Также они промоют ливневки и дождеприемные колодцы. После этого им нужно будет откачать талые воды.

Для предотвращения излишнего паводка рабочие вывозят снег с проблемных территорий. Им предстоит вывезти около 38 тыс кубометров сугробов. Не исключено, что дорожники будут заниматься этим дважды из-за возможных осадков. Пока что снег вывезен на 20%.

Больше всего скоплений в частном секторе, отмечают в пресс-центре мэрии. К слову, в общей сложности с начала зимы из города вывезли 790 тыс кубометров снега.

Для борьбы с предстоящим паводком дорожные службы подготовили больше трех тыс мешков песка. На улицы с весенним потеплением выйдут 37 специальных бригад. А пока что рабочие омского УДХБ готовят насосные машины, чтобы откачивать ливневки.

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#Общество#Город#Снег#Омск#Омская область#Паводок#Уборка снега#Новости#Алина Ясинская
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