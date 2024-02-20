ФОМС: Цифровая трансформация системы ОМС повысит для застрахованных качество услуг

Он также рассказал о новой подсистеме, которая на основе анализа собираемых данных даст возможность выявлять граждан с обоснованным подозрением на наличие серьезных заболеваний системы кровообращения и онкологических заболеваний, а также упростит ведение пациентов с хроническими заболеваниями за счет единой платформы управления взаимодействием с пациентом. Осведомленность граждан за счет подбора персонифицированных рекомендаций по профилактике и ранней диагностике заболеваний станет существенно выше.