ФОМС: Цифровая трансформация системы ОМС повысит для застрахованных качество услуг

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
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Updated Сегодня, 15:34
В своем выступлении он описал процесс цифровой трансформации системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.
Цифровая трансформация системы ОМС является одной из приоритетных задач государственного управления и обеспечения национальной безопасности России. Такой подход позволяет предоставлять гражданам услуги в цифровом формате, а также повышает прозрачность и эффективность системы ОМС в целом, пишет РИА Новости.
По словам главы ФОМС Ильи Баланина, в 2022 году перед Федеральным фондом обязательного медицинского страхования поставили задачу запустить цифровую трансформацию системы обязательного медстрахования через формирование единого информационного пространства, перевод существенной функциональности региональных информационных систем на федеральный уровень, аккумулирование информации по всем субъектам на базе государственной информационной системы обязательного медицинского страхования.
Илья Баланин подчеркнул, что результатом этой трансформации будет уменьшение информационных потоков между участниками системы, стандартизация протоколов обмена и форматов данных. Кроме того, это позволит повысить качество и скорость аналитики.
Он также рассказал о новой подсистеме, которая на основе анализа собираемых данных даст возможность выявлять граждан с обоснованным подозрением на наличие серьезных заболеваний системы кровообращения и онкологических заболеваний, а также упростит ведение пациентов с хроническими заболеваниями за счет единой платформы управления взаимодействием с пациентом. Осведомленность граждан за счет подбора персонифицированных рекомендаций по профилактике и ранней диагностике заболеваний станет существенно выше.
Благодаря использованию искусственного интеллекта будет осуществляться анализ и прогнозирование потребления медицинской помощи и лекарственных препаратов при лечении злокачественных новообразований.
Илья Баланин напомнил, что Федеральный регистр застрахованных лиц, который объединяет 85 региональных сегментов, стал первой подсистемой в рамках создания единого информационного пространства системы ОМС. Внедрение этой подсистемы позволило Федеральному фонду перейти на формирование цифровых полисов ОМС. На сегодняшний день более 14 миллионов застрахованных лиц имеют полисы ОМС исключительно в электронном виде.
Цифровая трансформация системы ОМС даст возможность повысить прозрачность и качество работы системы. Благодаря этому будут получены качественные и достоверные данные об объемах и стоимости медицинской помощи, а также снизятся административные затраты, будут внедрены передовые практики управления системой ОМС, обеспечены гибкость и быстрота операционных изменений.