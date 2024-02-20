Эксперт рассказала, как профессионально и личностно развиваться

Как правило, повышение зарплаты может быть связано с увеличением ответственности или расширением функционала работы. Если вам не хотят повышать зарплату даже при изменении позиции или увеличении объема работы, можно предложить начальству стать наставником или ментором для других коллег. В России активно развивается институт наставничества, и ваш руководитель, скорее всего, оценит такую инициативу. Кроме того, новая роль позволит вам не только повысить зарплату, но и стать лучше профессионально и личностно.