Эксперт рассказала, как профессионально и личностно развиваться

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Сертифицированный коуч Татьяна Коптякова поделилась одним полезным способом развития в интервью для ИА RuNews24.ru. Она считает, что иногда люди требуют повышения зарплаты, не задумываясь о том, чем они могут быть ценны для работодателя.
Как правило, повышение зарплаты может быть связано с увеличением ответственности или расширением функционала работы. Если вам не хотят повышать зарплату даже при изменении позиции или увеличении объема работы, можно предложить начальству стать наставником или ментором для других коллег. В России активно развивается институт наставничества, и ваш руководитель, скорее всего, оценит такую инициативу. Кроме того, новая роль позволит вам не только повысить зарплату, но и стать лучше профессионально и личностно.
Если инициатива по поводу карьеры или зарплаты была отклонена, не отчаивайтесь. Важно зафиксировать время, через которое вы снова вернетесь к этим вопросам — через полгода, год или после завершения важного проекта. Затем подготовьтесь более детально и уверенно обсудите свои запросы с начальством.