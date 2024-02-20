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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Эксперт рассказала, как профессионально и личностно развиваться

20 февраля 2024, 13:22
Вопросы заработной платы и профессионального роста являются одними из самых важных в работе каждого человека. Кроме того, есть еще один важный аспект — профессиональное развитие. Чтобы получать высокую зарплату и хорошую должность, необходимо постоянно улучшать свои знания, навыки и умения.

Сертифицированный коуч Татьяна Коптякова поделилась одним полезным способом развития в интервью для ИА RuNews24.ru. Она считает, что иногда люди требуют повышения зарплаты, не задумываясь о том, чем они могут быть ценны для работодателя.

Как правило, повышение зарплаты может быть связано с увеличением ответственности или расширением функционала работы. Если вам не хотят повышать зарплату даже при изменении позиции или увеличении объема работы, можно предложить начальству стать наставником или ментором для других коллег. В России активно развивается институт наставничества, и ваш руководитель, скорее всего, оценит такую инициативу. Кроме того, новая роль позволит вам не только повысить зарплату, но и стать лучше профессионально и личностно.

Если инициатива по поводу карьеры или зарплаты была отклонена, не отчаивайтесь. Важно зафиксировать время, через которое вы снова вернетесь к этим вопросам — через полгода, год или после завершения важного проекта. Затем подготовьтесь более детально и уверенно обсудите свои запросы с начальством.

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