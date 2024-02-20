Экс-глава омского депспорта Дмитрий Зданович назначен замминистра спорта региона

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Дмитрий Зданович занял должность заместителя министерства в команде Губернатора Хоценко и Правительства Омской области. Теперь он займется вопросами развития спорта и физической культуры. Об этом сообщил глава минспорта Иван Колесник в своем телеграм-канале.
«Дмитрий Игоревич имеет большой управленческий и организаторский опыт, все сферы работы нашего министерства ему очень знакомы», — написал Иван Колесник.
Напомним, что сначала Зданович занимал должность директора спортшколы олимпийского резерва №35. На тот момент он смел привлечь 80 млн инвестиций, благодаря чему в Омске появился один из крупнейших за Уралом скалодромов. После его назначили главой департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта.