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Экс-глава омского депспорта Дмитрий Зданович назначен замминистра спорта региона

Экс-глава омского депспорта Дмитрий Зданович назначен замминистра спорта региона

20 февраля 2024, 05:49
Фото: Телеграм-канал Иван Колесник
Об этом сообщил глава минспорта Иван Колесник.

Дмитрий Зданович занял должность заместителя министерства в команде Губернатора Хоценко и Правительства Омской области. Теперь он займется вопросами развития спорта и физической культуры. Об этом сообщил глава минспорта Иван Колесник в своем телеграм-канале.

«Дмитрий Игоревич имеет большой управленческий и организаторский опыт, все сферы работы нашего министерства ему очень знакомы», — написал Иван Колесник.
Дмитрий ЗдановичДмитрий Зданович
Дмитрий Зданович
Фото: Телеграм-канал Иван Колесник

Напомним, что сначала Зданович занимал должность директора спортшколы олимпийского резерва №35. На тот момент он смел привлечь 80 млн инвестиций, благодаря чему в Омске появился один из крупнейших за Уралом скалодромов. После его назначили главой департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта.

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#Омск#Омская область#Новости
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