Экс-глава омского депспорта Дмитрий Зданович назначен замминистра спорта региона

Напомним, что сначала Зданович занимал должность директора спортшколы олимпийского резерва №35. На тот момент он смел привлечь 80 млн инвестиций, благодаря чему в Омске появился один из крупнейших за Уралом скалодромов. После его назначили главой департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта.