Читал о взрывчатке и минах. Осужден задержанный в Омске пособник террористов

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Второй Восточный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело мужчины из Центральной Азии. Его задержали сотрудники омского УФСБ, когда он пытался выехать в Сирию. Собственно, они же занимались расследованием.
Дело в том, что гость России хотел примкнуть к ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и участвовать в боевых действиях. Он успел выйти на связь с террористами и сказал, что готов помочь им финансово и информационно. Например, купить оружие, боеприпасы, взрывчатку. Конечно, звучали слова о присяге.
Мужчина перешел от слов к делу и сделал перевод средств на электронные счета запрещенной группировки. В Омске он изучал учебные пособия по стрелковой и тактической подготовке, как делать мины, самодельные взрывчатки. Можно сказать, инициатор проходил теоретический курс начинающего террориста.
Однако он хотел найти еще себе и единомышленников в Сибири, убеждая некоторых своих знакомых в том, как здорово будет отправиться в Сирию и примкнуть к террористам.
Его приговорили к 16 годам заключения. Основное наказание виновный будет отбывать в колонии строгого режима, но первые четыре года проведет в тюрьме, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Омской области.