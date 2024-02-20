Читал о взрывчатке и минах. Осужден задержанный в Омске пособник террористов

Дело в том, что гость России хотел примкнуть к ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и участвовать в боевых действиях. Он успел выйти на связь с террористами и сказал, что готов помочь им финансово и информационно. Например, купить оружие, боеприпасы, взрывчатку. Конечно, звучали слова о присяге.