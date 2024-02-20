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Суд вынес приговор задержанному в Омске помощнику террористов

Читал о взрывчатке и минах. Осужден задержанный в Омске пособник террористов

20 февраля 2024, 05:44
Фото: УФСБ по Омской области

Суд вынес приговор задержанному в Омске помощнику террористов

Мужчина спонсировал преступную группировку и готовился выехать в Сирию, но по пути в России был разоблачен.

Второй Восточный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело мужчины из Центральной Азии. Его задержали сотрудники омского УФСБ, когда он пытался выехать в Сирию. Собственно, они же занимались расследованием.

Дело в том, что гость России хотел примкнуть к ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и участвовать в боевых действиях. Он успел выйти на связь с террористами и сказал, что готов помочь им финансово и информационно. Например, купить оружие, боеприпасы, взрывчатку. Конечно, звучали слова о присяге.

Мужчина перешел от слов к делу и сделал перевод средств на электронные счета запрещенной группировки. В Омске он изучал учебные пособия по стрелковой и тактической подготовке, как делать мины, самодельные взрывчатки. Можно сказать, инициатор проходил теоретический курс начинающего террориста.

Фото: УФСБ по Омской области

Однако он хотел найти еще себе и единомышленников в Сибири, убеждая некоторых своих знакомых в том, как здорово будет отправиться в Сирию и примкнуть к террористам.

Его приговорили к 16 годам заключения. Основное наказание виновный будет отбывать в колонии строгого режима, но первые четыре года проведет в тюрьме, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Уголовное дело#Новости#Терроризм#УФСБ Омской области#Алина Ясинская#Террорист
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