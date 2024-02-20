Буцаев: Регоператоры узнают, как организовать экопросветительскую акцию из методички

Издание 56orb.ru пишет, что генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев назвал экопросвещение важной составляющей работы региональных операторов в условиях перехода Российской Федерации к экономике замкнутого цикла. Результаты проведенного РЭО опроса показали, что 96% региональных операторов, а именно 78 из 81, занимаются экопросвещением, 91% регоператоров проводили экоакции. Необходимо продолжать информировать общественность о реформе в области обращения с ТКО, формировать экологическую культуру и ответственное экологическое поведение среди граждан. В выпущенном пособии регоператоры смогут найти информацию об организации экопросветительской деятельности в области обращения с ТКО. Методические рекомендации могут быть полезны не только для региональных операторов, но также и для общественных организаций.