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Буцаев: Регоператоры узнают, как организовать экопросветительскую акцию из методички

Буцаев: Регоператоры узнают, как организовать экопросветительскую акцию из методички

20 февраля 2024, 13:05
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор опубликовал сборник с методическими рекомендациями по организации экопросветительской деятельности для региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО).

Данное пособие включает в себя 26 лучших экопросветительских практики региональных операторов.

Издание 56orb.ru пишет, что генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев назвал экопросвещение важной составляющей работы региональных операторов в условиях перехода Российской Федерации к экономике замкнутого цикла. Результаты проведенного РЭО опроса показали, что 96% региональных операторов, а именно 78 из 81, занимаются экопросвещением, 91% регоператоров проводили экоакции. Необходимо продолжать информировать общественность о реформе в области обращения с ТКО, формировать экологическую культуру и ответственное экологическое поведение среди граждан. В выпущенном пособии регоператоры смогут найти информацию об организации экопросветительской деятельности в области обращения с ТКО. Методические рекомендации могут быть полезны не только для региональных операторов, но также и для общественных организаций.

В пособии предлагается использовать системный подход при организации экопросветительской деятельности, расширять сотрудничество с общественными экологическими организациями и принимать участие в экологических акциях федерального масштаба.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко добавил, что в сборнике экопрактик региональные операторы смогут ознакомиться с информацией о разработке собственных экопросветительских программ, создании общественных экопространств, к примеру мастерских переработки. Также РЭО рекомендует региональным операторам создавать отдельные должности по экологическому просвещению и проводить экскурсии на объекты обращения с ТКО, сотрудничать с экологическими волонтерами и средствами массовой информации.

РЭО также рекомендует использовать переработанное сырье для производства сувенирной продукции (значки, одежда, аксессуары, планшеты, ручки, подставки для телефона и т. д.) и распространять социальные видеоролики, информационные плакаты и фотографии на тему обращения с ТКО, в том числе из медиабанка РЭО. Пособие доступно для скачивания в медиабанке и в разделе «Дневник эковолонтера».

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