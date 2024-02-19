Ждать новых аварий? По Омской области в ближайшие дни ударят 40-градусные морозы

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Published Сегодня, 08:44
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В Обь-Иртышском УГМС представили актуальный прогноз погоды в Омской области. По информации синоптиков, начало новой рабочей недели выдастся достаточно морозным. Столбик термометра будет опускаться до -40 градусов. Вместе с тем в преддверии весны снегопадов не обещают. Во всяком случае в ближайшие три дня.
Завтра ночью, 20 февраля, ожидается -28… -33 градуса, местами возможно аномальное понижение до -35… -40. Днем температура воздуха составит -21… -26 градуса, но в каких-то районах может быть -16. Южный ветер задует со скоростью 3-8 м/с.
В среду ночью, 21 февраля, похолодает до -27… -32 градусов. Где-то температура опустится до -37. При свете дня слегка потеплеет, -15… -20 градусов. Стоит учесть, что в северной части региона при этом вполне возможно и -25. Ветер будет дуть южный, юго-восточный с порывами 4-9 м/с.
В четверг ночью, 22 февраля, термометр покажет -28… -33 градуса. Днем, конечно, будет теплее. Воздух прогреется не до плюсовых температур, но до -14… -19 градусов. В отдельных районах, свидетельствуют данные прогноза, может быть -24 градуса. Скорость южного, юго-восточного ветра составит 4-9 м/с.
Отметим, что этой зимой в Омской области из-за сильного похолодания произошла масса коммунальных аварий. На фоне аномальных морозов регион оставался без отопления под Новый год, что особенно портило жизнь омичам.