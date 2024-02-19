Ждать новых аварий? По Омской области в ближайшие дни ударят 40-градусные морозы

В Обь-Иртышском УГМС представили актуальный прогноз погоды в Омской области. По информации синоптиков, начало новой рабочей недели выдастся достаточно морозным. Столбик термометра будет опускаться до -40 градусов. Вместе с тем в преддверии весны снегопадов не обещают. Во всяком случае в ближайшие три дня.