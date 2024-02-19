Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

В штабе общественной поддержки состоялась встреча участников омских студотрядов

В штабе общественной поддержки состоялась встреча участников омских студотрядов

19 февраля 2024, 07:17
Фото: правительство Омской области
Мероприятия для студентов планируют проводить здесь регулярно.

Активисты студотрядов встретились в штабе общественной поддержки Омской области «Единой России». Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Моя карьера». Молодые люди обсудили проведение «Отрядных вечеров».

Участники студенческих отрядов вузов, колледжей и училищ будут собираться здесь раз в две недели и говорить о возможностях продвижения по карьерной лестнице и творческой реализации.

«Студотряд, особенно педагогическое направление, которое я представляю, дает отличную возможность карьерного роста в региональных лагерях и во всероссийских детских центрах. Можно приехать вожатым, а уехать, буквально через несколько сезонов, уже начальником лагеря», — рассказала представитель педагогического направления в студотрядах Полина Комарова.

На первой встрече в штабе общественной поддержки студенты пили чай и пели песни под гитару. Молодые омичи очень тепло отозвались о состоявшемся мероприятии и хотят поддерживать движение студотрядов.

В штабе общественной поддержки на проспекте Карла Маркса, 6 планируется дальнейшее проведение «Отрядных вечеров».

В омском штабе общественной поддержки провели форум по нацпроекту «Демография»
Узнать подробнее
#Политика#Общество#Омск#Омская область#Студенты#Единая Россия#Новости#Алина Ясинская
Подпишитесь
Субкультуры омских пацанов. О панк-роке, Летове и музыкальных фестивалях 90-х
Сегодня, 04:18
Теперь официально. Омский депобр возглавила Лариса Крючкова
Сегодня, 04:13
Пополнение. У главы омского минэнерго Шнипко появился новый заместитель
Сегодня, 08:03
Стало известно, когда в Омской области пройдут последние звонки и выпускные вечера
Сегодня, 09:05
Перевели из реанимации. Юный омич пришел в сознание после ударов молотком по голове
Сегодня, 06:31
Болеют в морозы. Карантин из-за ОРВИ действует в 33 омских школах и 39 детских садах
Сегодня, 10:43