В штабе общественной поддержки состоялась встреча участников омских студотрядов

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Активисты студотрядов встретились в штабе общественной поддержки Омской области «Единой России». Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Моя карьера». Молодые люди обсудили проведение «Отрядных вечеров».
Участники студенческих отрядов вузов, колледжей и училищ будут собираться здесь раз в две недели и говорить о возможностях продвижения по карьерной лестнице и творческой реализации.
«Студотряд, особенно педагогическое направление, которое я представляю, дает отличную возможность карьерного роста в региональных лагерях и во всероссийских детских центрах. Можно приехать вожатым, а уехать, буквально через несколько сезонов, уже начальником лагеря», — рассказала представитель педагогического направления в студотрядах Полина Комарова.
На первой встрече в штабе общественной поддержки студенты пили чай и пели песни под гитару. Молодые омичи очень тепло отозвались о состоявшемся мероприятии и хотят поддерживать движение студотрядов.
В штабе общественной поддержки на проспекте Карла Маркса, 6 планируется дальнейшее проведение «Отрядных вечеров».