В Омске начался прием заявок на конкурс «Предприниматель ГОроДА»

Призами для победителей станут: участие в бизнес-миссии на территории Российской Федерации, индивидуальный набор привилегий (один из вариантов по желанию): создание и размещение аудиоролика на одной из радиостанций Омской области, изготовление телевизионного сюжета и его размещение на региональных медиаресурсах, изготовление и размещение рекламы на билбордах или подготовка документов по регистрации товарного знака. А также — участие в образовательной программе АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка». Эксклюзивный приз для победителя в номинации «Предприниматель ГОроДА» — программа оценки компетенций предпринимателя от Сбера и разработка индивидуального плана развития бизнесмена.