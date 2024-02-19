Теперь официально. Омский депобр возглавила Лариса Крючкова

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
В Омске назначили нового директора департамента образования администрации города. Руководителем стала Лариса Крючкова. Она приступает к работе уже с сегодняшнего дня. Об этом сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«Человек с большим опытом работы в отрасли, обладающий широким спектром профессиональных компетенций. Желаю Ларисе Викторовне успехов на ответственном поприще. Уверен, коллеги поддержат нового руководителя и помогут в решении поставленных задач», — отметил Сергей Шелест.
Напомним, что в январе Крючкову назначили исполняющей обязанности директора ведомства после отставки Ильдара Бикмаева. О его уходе сообщили 15 января 2023 года.