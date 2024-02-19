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Published Сегодня, 04:13

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Updated Сегодня, 04:24

иллюстрация

Теперь официально. Омский депобр возглавила Лариса Крючкова

19 февраля 2024, 04:13
Фото: Город55
иллюстрация

Главой омского департамента образования назначена Лариса Крючкова

Она приступает к работе уже сегодня.

В Омске назначили нового директора департамента образования администрации города. Руководителем стала Лариса Крючкова. Она приступает к работе уже с сегодняшнего дня. Об этом сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Лариса КрючковаЛариса Крючкова
Лариса Крючкова
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
«Человек с большим опытом работы в отрасли, обладающий широким спектром профессиональных компетенций. Желаю Ларисе Викторовне успехов на ответственном поприще. Уверен, коллеги поддержат нового руководителя и помогут в решении поставленных задач», — отметил Сергей Шелест.

Напомним, что в январе Крючкову назначили исполняющей обязанности директора ведомства после отставки Ильдара Бикмаева. О его уходе сообщили 15 января 2023 года.

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